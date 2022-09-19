Gündem Piyasa bozucu hareketlere karşı gözetim ve denetimini sürekli yapılıyor
İSTANBUL

'Piyasa bozucu hareketlere karşı gözetim ve denetimini sürekli yapılıyor'

Sermaye Piyasası Kurulu, pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği, Kurul'un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli yaptığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Piyasa bozucu hareketlere karşı gözetim ve denetimini sürekli yapılıyor
Arşiv.

SPK'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.

Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Kurul'un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi.

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