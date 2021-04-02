Ekonomi SPK açığa satışta usulsüzlüğü affetmedi 10 finans devine 26 milyon TL ceza kesildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

SPK'dan 10 yabancı yatırım kuruluşuna usulsüz açığa satış cezası Yazdır A Yazı Tipi

SPK açığa satışta usulsüzlüğü affetmedi: 10 finans devine 26 milyon TL ceza kesildi

Sermaye Piyasası Kurulu, usulsüz açığa satış işlemlerinde bulunulması nedeniyle aralarında Credit Suisse, J.P. Morgan, Barclays Capital ve Goldman Sachs gibi finans devlerinin de bulunduğu 10 yabancı yatırım kuruluşuna toplam 26,4 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Haber Merkezi AA
SPKdan 10 yabancı yatırım kuruluşuna usulsüz açığa satış cezası Yazdır A Yazı Tipi
Foto/arşiv

Sermaye Piyasası Kurulu, verilen satım emrinin açığa satış olduğunun, emrin verilmesi esnasında aracı kuruma bildirilmemesi suretiyle usulsüz açığa satış işlemlerinde bulunulması gerekçesiyle 10 yabancı yatırım kuruluşuna toplamda 26,4 milyon liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bu kuruluşlar arasında; Credit Suisse Securities Europe Limited, Barclays Capital Securities Limited, Merrill Lynch (BofA) International, Wood and Company Financial Services AS, J.P. Morgan Securities PLC, Goldman Sachs International, Moon Capital Master Fund, Renaissance Capital Limited, UBS AG London Branch, HSBC Bank PLC2'ye toplam 26,4 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

45 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

SPK, 1 Temmuz 2020'de gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde satışı yapılan sermaye piyasası aracının tevdi edilebilecek durumda olduğuna ve takas tarihine kadar aracı kuruma iletileceğine ilişkin müşteriden beyan alınmaması nedeniyle Gedik Yatırım Menkul Değerler ve HSBC Yatırım Menkul Değerler'e toplam toplam 1,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 45 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmedildi.

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