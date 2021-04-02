SPK açığa satışta usulsüzlüğü affetmedi: 10 finans devine 26 milyon TL ceza kesildi

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Üçüncü makam aracını Meclis’ten istedi

CHP’nin tahsis ettiği biri 2 milyon lira değerinde iki makam aracı bulanan Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanı olarak Meclis’ten de araç istedi. Araç talebi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay imzasıyla Meclis’e ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun halen Mercedes S-350 ve Mercedes Vito’su var. Meclis, grup başkanlarına Audi A6 tahsis ediyor.