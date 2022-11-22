Gündem PKK terör örgütü tarafından Gaziantepe gerçekleştirilen hain roket saldırısında tırı zarar gören Halil Yalçın olay anını Yeni Şafaka anlattı Aracımız çocuklarımıza siper oldu
POLİTİKA

PKK terör örgütü tarafından Gaziantep'e gerçekleştirilen hain roket saldırısında tırı zarar gören Halil Yalçın olay anını Yeni Şafak'a anlattı: Aracımız çocuklarımıza siper oldu

PKK terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen roketli saldırıda zarar gören tırın şoförü Halil Yalçın Yeni Şafak'a olay anını anlattı. Tırın kreşte olan çocukları koruduğunu belirten Yalçın, "Teröristlerin atmış olduğu bombayla, roketli saldırıyla aracımız kullanılmaz hale geldi. Burası çocuk kreşi. Çocuklarımızı korudu. Onlara siper olmuş oldu aracımız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKK terör örgütü tarafından Gaziantepe gerçekleştirilen hain roket saldırısında tırı zarar gören Halil Yalçın olay anını Yeni Şafaka anlattı: Aracımız çocuklarımıza siper oldu
Gaziantep Karkamış saldırısında tırına füze isabet eden Halil Yalçın

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 10 roket bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Tır şoförü Halil Yalçın olay anını Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Altun'a anlattı.

'TIR ÇOCUKLARIMIZA SİPER OLDU'

Olay anında tırın çocukları koruduğunu belirten Yalçın, "Teröristlerin atmış olduğu bombayla, roketli saldırıyla aracımız kullanılmaz hale geldi. Allah'tan burası öğrenci yurdu. Çocuk kreşi. Çocuklarımızı korudu. Onlara siper olmuş oldu aracımız. Terör örgütünü şiddetle kınıyoruz. Allah belasını versin. Sen neredeydin roket tam buraya düştüğünde? Ileride gümrüğün önündeydim ben. Gümrük sahasındaydım. Evrak işlemlerim vardı. Gümrük esnasında geçiş yapacaktık. Sıramızı bekliyorduk. Burada da zaten arabamızdan çıkan şarapnel parçaları okulun camlarını, çatısını parçalamış. Yangın esnasında bizim yaralarımız oldu. Ölenlerimiz var, şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Arkada kalanlara çok sabırlar diliyorum. Terör örgütünü şiddetle kınıyorum. Kaç dakika olmuştu tırı bırakalı düştüğünde bomba? Hepsi beş on dakikanın içerisinde oldu zaten. Bir anda oldu. Zaten bomba düşer düşmez aracım alev aldı yanmaya başladı. Ne yaptın o sırada? Çok namlulu roketatarmış. Öyle dendi. Dün itfaiye aracı geldi. İtfaiyeyle beraber söndürmeye çalıştırdık." ifadelerini kullandı.

'Çocuklara siper oldu'
OYNAT 00:58
'Çocuklara siper oldu'
PKK terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen roketli saldırıda zarar gören tırın şoförü Yeni Şafak'a olay anını anlattı. Tırın kreşte olan çocukları koruduğunu belirten şöför, 'Teröristlerin atmış olduğu bombayla, roketli saldırıyla aracımız kullanılmaz hale geldi. Burası öğrenci yurdu. Çocuk kreşi. Çocuklarımızı korudu. Onlara siper olmuş oldu aracımız. Terör örgütünü şiddetle kınıyoruz' dedi.


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