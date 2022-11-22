PKK terör örgütü tarafından Gaziantep'e gerçekleştirilen hain roket saldırısında tırı zarar gören şoför olay anını Yeni Şafak'a anlattı: Aracımız çocuklarımıza siper oldu

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK üyelerince atılan 10 roket bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti. Tırın şoförü olay anını Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Altun'a anlattı.

'TIR ÇOCUKLARIMIZA SİPER OLDU'

Olay anında tırın çocukları koruduğunu belirten şoför, "Teröristlerin atmış olduğu bombayla, roketli saldırıyla aracımız kullanılmaz hale geldi. Allah'tan burası öğrenci yurdu. Çocuk kreşi. Çocuklarımızı korudu. Onlara siper olmuş oldu aracımız. Terör örgütünü şiddetle kınıyoruz. Allah belasını versin. Sen neredeydin roket tam buraya düştüğünde? Ileride gümrüğün önündeydim ben. Gümrük sahasındaydım. Evrak işlemlerim vardı. Gümrük esnasında geçiş yapacaktık. Sıramızı bekliyorduk. Burada da zaten arabamızdan çıkan şarapnel parçaları okulun camlarını, çatısını parçalamış. Yangın esnasında bizim yaralarımız oldu. Ölenlerimiz var, şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Arkada kalanlara çok sabırlar diliyorum. Terör örgütünü şiddetle kınıyorum. Kaç dakika olmuştu tırı bırakalı düştüğünde bomba? Hepsi beş on dakikanın içerisinde oldu zaten. Bir anda oldu. Zaten bomba düşer düşmez aracım alev aldı yanmaya başladı. Ne yaptın o sırada? Çok namlulu roketatarmış. Öyle dendi. Dün itfaiye aracı geldi. İtfaiyeyle beraber söndürmeye çalıştırdık." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:58 'Çocuklara siper oldu' PKK terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine gerçekleştirilen roketli saldırıda zarar gören tırın şoförü Yeni Şafak'a olay anını anlattı. Tırın kreşte olan çocukları koruduğunu belirten şöför, 'Teröristlerin atmış olduğu bombayla, roketli saldırıyla aracımız kullanılmaz hale geldi. Burası öğrenci yurdu. Çocuk kreşi. Çocuklarımızı korudu. Onlara siper olmuş oldu aracımız. Terör örgütünü şiddetle kınıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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