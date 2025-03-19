Provokatif sokak röportajlarıyla biliniyordu: Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan CHP trolü Arif Kocabıyık, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce evime polis memuru arkadaşlar geldi. Hakkımda yakalama çıkmış, emniyete gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Bankamatik faresinin gözaltına alındığı paylaşımdan yaklaşık 1 saat sonra bir paylaşım daha yapıldı. CHP yandaşı Arif Kocabıyık'ın sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiği belirtilen paylaşımda, şu an adliye nezarethanesinde bulunduğu da kaydedildi.