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Provokatif sokak röportajlarıyla biliniyordu: Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Provokatif sokak röportajlarıyla biliniyordu: Arif Kocabıyık gözaltına alındı

13:2419/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bankamatik faresi gözaltında.
Bankamatik faresi gözaltında.

CHP yandaşı Arif Kocabıyık gözaltına alındı. 'Bankamatik faresi' olarak bilinen Kocabıyık, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan CHP trolü Arif Kocabıyık, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce evime polis memuru arkadaşlar geldi. Hakkımda yakalama çıkmış, emniyete gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Adliyeye sevk edildi

Bankamatik faresinin gözaltına alındığı paylaşımdan yaklaşık 1 saat sonra bir paylaşım daha yapıldı. CHP yandaşı Arif Kocabıyık'ın sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiği belirtilen paylaşımda, şu an adliye nezarethanesinde bulunduğu da kaydedildi.

#Arif Kocabıyık
#CHP
#Gözaltı
#Bankamatik Faresi

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