Restorasyonun ardından Çifte Minareli Medrese’de klima şoku: Turistler duvarlara monte edilen klimalara tepki gösterdi

Tarihi yapısı ve mimarisiyle göz dolduran ancak, yaklaşık bir yıldır restorasyon çalışmaları süren, Anadolu Selçuklu mimarisi olan Çifte Minareli Medrese, büyük şoka uğrattı. Restorasyon çalışmaları sonucunda medrese odalarına monte edilen klimalara yerli ve yabancı turistle bir türlü anlam veremedi.

İHA Çifte Minareli Medrese’de duvara monte edilen klima

TARİHİ ODALAR SIVANARAK BEYAZA BOYANDI

Çalışmaları kısmen sonlanan ancak peyzaj çalışmaları devam eden Çifte Minareli Medrese’nin, içerisinde bulunan tarihi odaların sıvanarak beyaza boyanması, milyonlar harcanan restorasyon çalışmasında “Bu mu yapılmış” dedirtti.

İHA Çifte Minareli Medrese’de duvara monte edilen klima

DUVARLARA MONTE EDİLEN KLİMALARA TEPKİ

3 yıldır Erzurum’da yaşayan, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencisi Şebnem Arifioğlu, “Çifte Minareli Medrese ikinci defa geliyorum daha önce restorasyona girmeden önce gelmiştim. Bu tarihi yapıya baktığımda odaların içerisine yerleştirilmiş olan klimaların restorasyon çalışmasına uygun olmadığını görüyorum. Bence klimalar yapıyı bozmuş” dedi.

İHA Çifte Minareli Medrese’de duvara monte edilen klima

Erzurum’a, Moğolistan’dan gelen Ekonomi bölümü hazırlık birinci sınıf öğrencisi Khuslen Batnasan ise kaleye benzettiği Çifte Minareli Medreseyi çok güzel bulduğunu fakat odalarda klimaları görünce şok olduğunu ifade etti. Batnasan, “Burada klimanın kesinlikle olmaması gerekiyor” dedi.

İHA Çifte Minareli Medrese’de duvara monte edilen klima

İHA Çifte Minareli Medrese

İHA Çifte Minareli Medrese