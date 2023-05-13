Rize-Artvin Havalimanı'nı bir yılda ne kadar yolcunun kullandığı belli oldu

Rize-Artvin Havalimanı
Eser siyasetine devam eden Türkiye, bir yeni projesine daha kavuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’in katılımıyla hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nı 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 70 bin 507 yolcu kullandı.
533 uçak iniş kalkış yaptı
Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 531 uçak, dış hatlarda 2 uçak olmak üzere 533 uçak iniş kalkış yaptı.
Açıldığından itibaren 781 bin 65 yolcu kullandı
Rize-Artvin Havalimanı’nı açılışından 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçen 11,5 aylık sürede toplamda 781 bin 65 yolcu kullandı.