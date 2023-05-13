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Rize-Artvin Havalimanı'nı bir yılda ne kadar yolcunun kullandığı belli oldu

Rize-Artvin Havalimanı’nı açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçen sürede toplam 781 bin 65 kişi kullandı.

11:41 . 13/05/2023 Cumartesi
IHA
Rize-Artvin Havalimanı

Rize-Artvin Havalimanı

Eser siyasetine devam eden Türkiye, bir yeni projesine daha kavuştu.

Doğu Karadeniz
'de bulunan iki ilimiz olan
Rize
ve
Artvin
'e ulaşımı kolaylaştıracak, 'Rize-Artvin Havaalanı' 2022 yılında hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’in katılımıyla hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nı 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 70 bin 507 yolcu kullandı.

533 uçak iniş kalkış yaptı

Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 531 uçak, dış hatlarda 2 uçak olmak üzere 533 uçak iniş kalkış yaptı.

Açıldığından itibaren 781 bin 65 yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı’nı açılışından 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçen 11,5 aylık sürede toplamda 781 bin 65 yolcu kullandı.



#Doğu Karadeniz
#Rize
#Artvin
#Rize-Artvin Havaalanı
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