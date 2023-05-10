İmamoğlu'nun Rize mitingi de boş kaldı

Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına son yıllarda hız veren Türkiye, Batı Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin ardından Doğu Karadeniz'de de petrol için sismik arama çalışmaları yürütüyor. Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ordu ve Rize açıklarında iki yeni sondajın yapılması ve yeni petrol keşiflerinin gelmesi bekleniyor.