İmamoğlu'nun Rize mitingi de boş kaldı

Ekrem İmamoğlu
14 Mayıs'ta milyonlarca seçmen sandığa giderek Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Bu süreçte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Muhalefet, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte miting programlarını sürdürüyor.
Mitingleri sık sık tepki çeken ve İmamoğlu, özellikle İstanbullular tarafından eleştiriliyor.
Rize mitingi boş kaldı
Bugün ise rotayı Karadeniz'e çevirerek Rize'de miting düzenleyen İmamoğlu, burada beklediği coşkuyu ve kalabalığı bulamadı.
Kuşbakışı kaydedilen bir karede, vatandaşların kalabalık görünmesi için ortada toplandığı, arka tarafların ise boş kaldığı görüldü.
Erdoğan 80 bin kişiye hitap etti
Kentte 3 Mayıs tarihinde miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise memleketinde büyük bir kalabalıkla karşılanmıştı.