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İmamoğlu'nun Rize mitingi de boş kaldı

Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingleri devam ediyor. Bugün Rize'de miting yapan İmamoğlu beklediği coşkuyu ve kalabalığı bulamadı.

15:09 . 10/05/2023 Çarşamba
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Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

14 Mayıs'ta milyonlarca seçmen sandığa giderek Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Bu süreçte çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte miting programlarını sürdürüyor.

Mitingleri sık sık tepki çeken ve İmamoğlu, özellikle İstanbullular tarafından eleştiriliyor.

Rize mitingi boş kaldı

Bugün ise rotayı Karadeniz'e çevirerek Rize'de miting düzenleyen İmamoğlu, burada beklediği coşkuyu ve kalabalığı bulamadı.

Ekrem İmamoğlu'nun Rize mitingi

Kuşbakışı kaydedilen bir karede, vatandaşların kalabalık görünmesi için ortada toplandığı, arka tarafların ise boş kaldığı görüldü.

Erdoğan 80 bin kişiye hitap etti

Kentte 3 Mayıs tarihinde miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise memleketinde büyük bir kalabalıkla karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize mitingi
Erdoğan, bugüne kadar söz konusu kentte böyle bir kalabalık görmediğini vurgulayarak,
"Aldığım resmi rakamlara göre, Rize, 80 bin kişiyle burada. Rize 'gümbür gümbür sandığa gidiyoruz' diyor."
ifadelerini kullanmıştı.


#Rize
#Ekrem İmamoğlu
#miting
1 saat önce
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