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Rojin toprağa verildi

Rojin toprağa verildi

04:0017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
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Van'da, yurttan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, Diyarbakır'da toprağa verildi. Rojin'in ön otopsi raporunda ölümünde şüpheli bir şeye rastlanmadı. Babası Nizamettin Kabaiş ve bazı yakınları genç kızın mezarında gözyaşları döktü.

Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Molla Kasım Köyü sahilinde cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Van Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığına getirildi. Cenaze namazı kılınırken acılı baba Nizamettin Kabaiş, fenalık geçirdi. Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Rojin’in tabutu kadınların omzunda defnedileceği alana getirilerek toprağa verildi. Defin işleminin ardından acılı baba ve bazı yakınları Rojin’in mezarına kapanarak gözyaşları döktü.


Rojin Kabaiş

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Öta yandan genç kızın bedeninden alınan 100'e yakın numune, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ön otopsi raporuna göre, kesici ve ateşli silah yaralanmasına ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca herhangi bir kemik kırığı da tespit edilmedi. Raporda, Rojin'in boynunda, diz ve kolları ile göğüs ön yüzünde kanama ile uyumlu olabilecek renk değişiklikleri olduğu belirtildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, yapılan ilk bulgularda şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak uzun süreli suda kaldığı için cesette ciddi anlamda deformelerin gözlendiğini, bu nedenle Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara göre ölüm nedeninin ortaya konulacağını kaydetti.



Van’da 13 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş’in son görüntüleri ortaya çıktı

Van'da kaybolan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş için umutlu bekleyiş sürüyor. Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları, 13 günden bu yana devam ediyor. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Rojin'den, 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Rojin’in kaldığı yurttan çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde Rojin'in giriş-çıkış kartını turnike ekranına okuttuğu görüldü. Ayrıca söz konusu kayıtlarda, Rojin’in cep telefonu ile ilgilendiği ve yanında çanta olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.


#Rojin Kabaiş
#toplum
#cenaze

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