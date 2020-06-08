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Gündem Roma ve Osmanlı döneminde İzmitin tek su kaynağı olarak kullanılıyordu Bilinmeyen nedenle köpürdü
KOCAELİ

Roma ve Osmanlı döneminde İzmit’in tek su kaynağı olarak kullanılıyordu: Bilinmeyen nedenle köpürdü

Roma ve Osmanlı döneminde İzmit’in tek su kaynağı olarak kullanılan ve Paşa Suyu olarak bilinen dere, bilinmeyen bir nedenle köpürdü. Sudan alınan numuneler sonrasında inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Sudan alınan numuneler sonrasında inceleme başlatıldı.
Sudan alınan numuneler sonrasında inceleme başlatıldı.

Kocaeli İzmit ilçesi sınırlarında bulunan tarihi Paşa Suyu deresi kirlenme sonucu köpürdü. Roma ve Osmanlı döneminde İzmit’in tek su kaynağı olarak kullanılan derenin köpürdüğünü gören çevreciler, durumu yetkililere haber verdi.

Sudan alınan numuneler sonrasında inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak inceleme yapmak üzere laboratuvara götürdü.

Sudan alınan numuneler sonrasında inceleme başlatıldı.

Takipçisi olacaklar

Konu ile alakalı ise İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Tanta açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

  • “Paşasuyu İzmit’in Antik dönemden beri su kaynağı. Üzerinde 2000 yıllık su kemerleri var. En az Çenesuyu kadar değerli olan suya, kokusundan ve renginden kimyasal olduğunu düşündüğümüz atık nasıl bulaştırılmışsa konunun takipçisi olacağız.”

Sudan alınan numuneler sonrasında inceleme başlatıldı.

Öte yandan Paşa Suyu güzergahında İzmit Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çalışması ile yürüyüş parkurları oluşturularak turizme kazandırılmaya çalışılmıştı.

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