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RTÜK Başkanı Şahin'den Halkbank ve Üst Kurulu hedef alan haberlere tepki: Yargı önünde ve idari anlamda mücadele edilecek

Bugün bazı basın yayın organlarında Halkbank ve Üst Kurul'u Ayhan Bora Kaplan Soruşturması üzerinden hedef alan haberler yer aldı. Halkbank'ı Kaplan'ın şirketlerine kredi vermekle suçlayan haberlere yönelik açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayın yasağı ve Halkbank'ın resmi yalanlamalarına rağmen "gerçek dışı" kredi haberlerinin dolaşıma devam ettiğini kaydetti. Şahin, yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edileceğini de ifade etti.

19:02 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:18 - 6/06/2024 Perşembe
AA
Ebubekir Şahin
Ebubekir Şahin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, bazı basın yayın organlarında Halkbank ve Üst Kurula yönelik çıkan haberlere ilişkin, "Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir." ifadesini kullandı.

"Yalanlamalara rağmen 'gerçek dışı' haberler dolaşıma devam ediyor"

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, yanlış haberlerin yer aldığını, gerçek dışı sosyal medya paylaşımları yapıldığını belirtti.

İlgili mahkemenin yayın yasağı ve Halkbank'ın resmi yalanlamalarına rağmen halen "gerçek dışı" kredi haberlerinin dolaşıma devam ettiğini kaydeden Şahin, "Halkbank'ı, şahsımı ve Üst Kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinen, işi gazetecilikten başka her şey olan birilerinin, uzmanlarımızın medya kuruluşları ile irtibatlarına yönelik çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz." açıklamasını yaptı.

"Yargı önünde ve idari anlamda mücadele edilecek"

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK'e ulaştığında görevli uzman personelin tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yaptığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır. Yayıncıların, mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir. Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir kamu bankamıza ve üst kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur."




#Ebubekir Şahin
#RTÜK
#Halkbank
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