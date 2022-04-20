Gündem Rumeli Hisarındaki Boğazkesen Fetih Mescidinden rahatsız olan tiyatroculardan İmamoğluna çağrı Mekanımızı geri istiyoruz
İSTANBUL

Rumeli Hisarı'ndaki Boğazkesen Fetih Mescidi'nden rahatsız olan tiyatroculardan İmamoğlu'na çağrı: Mekanımızı geri istiyoruz

Rumeli Hisarı'nda bir dönem tiyatro sahnesi olarak kullanılan ve 2015 yılında eski yüzüne kavuşan Boğazkesen Fetih Mescidi bazı tiyatro oyuncularında rahatsızlığa neden oldu. Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yapan oyuncu Orhan Aydın, tarihi mescidin cemaatinin bulunmadığını öne sürerek bir inat uğruna restore edildiğini söyledi. Oyunların, şarkıların eksik kaldığını söyleyen Aydın, "Mekanımızı geri istiyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rumeli Hisarındaki Boğazkesen Fetih Mescidinden rahatsız olan tiyatroculardan İmamoğluna çağrı: Mekanımızı geri istiyoruz
Boğazkesen Fetih Mescidi

Rumeli Hisarı içinde bulunan fethin ilk camisi Boğazkesen Mescidi bir dönem tiyatro sahnesi olarak kullanılmış ardından İBB'nin girişimleriyle restore edilmişti. Açık hava tiyatrosu olarak kullanılan Boğazkesen Fetih Mescidi'nin inşaatı 2015 yılında tamamlanarak ibadete hazır hale getirilmişti.

2014 Haziran ayında başlayan inşaat, bazı tiyatro oyuncularında rahatsızlığa neden olmuştu. Sadri Alışık Ödül Töreni'nde 'yılın en iyi kadın sanatçısı' ödülünü vermek üzere sahneye davet edilen tiyatro oyuncusu Defne Halman, "Rumeli Hisarı sahnesine mescit yapmak isteyenlere izin vermeyelim" diyerek çağrı yapmıştı.

Boğazkesen Mescidi'nin geçmişten bu yana tiyatro sahnesi olduğunu öne süren tiyatroculara projeyi uygulayan inşaat firmasının mimarı Barış Han yanıt vermişti. Caminin yerinde eskiden antik tiyatro olduğu şeklindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Han, Rumeli Hisarı'nın 1954'e kadar cami ve ahşap evlerden oluşan bir mahalle olduğunu söyleyerek "Burası, müze yapılmasından önce mülkiyeti büyükşehir belediyesi ve maliyeye ait eski ahşap evlerin bulunduğu bir mahalleydi. 1954'te kamulaştırılarak evler yıkılmıştır. 1957'de tiyatro projesi uygulanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

TİYATRO OYUNCULARININ RAHATSIZLIĞI BİTMEDİ

Rumeli Hisarı'nın eski yüzüne kavuşmasının üzerinden seneler geçse de bazı tiyatrocuların mescit rahatsızlığı bitmedi. Sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen tiyatro oyuncusu Orhan Aydın, mescidin cemaatinin olmadığını öne sürdü. Mescidin tarihini görmezden gelerek bir inat uğruna restore edildiğini söyleyen Aydın, İmamoğlu'na "Mekanımızı geri istiyoruz" sözleriyle seslendi.

Rumeli Hisarı eski yüzüne kavuşuyor
HAYAT
Rumeli Hisarı eski yüzüne kavuşuyor

Oyuncu Orhan Aydın serbest bırakıldı
HAYAT
Oyuncu Orhan Aydın serbest bırakıldı
İki çocuğuyla yardım bekliyor

İki çocuğuyla yardım bekliyor

​Kaza sonrası yatağa bağımlı kalınca eşi terk etti.
Bu sayıya biz de şaşırdık

'Bu sayıya biz de şaşırdık'

En az 300 yıllık: Bin 737 tanesi belgelendi.
Rumeli Hisarındaki Boğazkesen Fetih Mescidinden rahatsız olan tiyatroculardan İmamoğluna çağrı: Mekanımızı geri istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti rozetini taktı.

Çip krizi bunun yanında çerez kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit ile bataklık kuruyacak.
Sofya Ekspresi yola çıkıyor

Sofya Ekspresi yola çıkıyor

​Bir gecede Avrupa: Bilet fiyatları belli oldu.

​Operasyon bölgesinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki mağara tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.