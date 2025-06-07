Rus paralı asker grubu ‘Wagner' Mali'den çekildiğini duyurdu

Wagner'den yapılan açıklamada, Batı Afrika ülkesinde yürütülen operasyonların ‘başarıyla tamamlandığı' belirtildi. Mali'deki silahlı gruplara karşı yürütülen mücadelede ülkenin tüm bölgesel merkezlerinin yeniden Malili askeri yönetimin kontrolüne alındığı kaydedilen açıklamada, isyancı güçlerin geri püskürtüldüğü ve birçok komutanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.