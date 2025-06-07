Malavi'deki Müslümanlar bayram namazını eda etti

Başkent Lilongwe'de Müslümanlar, bayram namazı için Aısha Camisi ve avlusunu doldurdu. Yerel kıyafetleriyle camiye akın edenler, namaz kılıp dua etti.

Hutbe irad eden caminin imamı, Malavi'deki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Filistin'de yaşanan acılara da değinen imam, Filistin halkının yanında olmanın ve onlar için dua etmenin büyük önem taşıdığını ifade etti. Namazın ardından cemaat birbirleriyle bayramlaştı.