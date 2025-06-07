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Cami enkazlarında bayram namazı

Cami enkazlarında bayram namazı

04:007/06/2025, samedi
G: 7/06/2025, samedi
Yeni Şafak
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Gazze’de ayakta cami kalmadığı için bayram namazı camilerin enkazlarında kılındı. Sabahın erken saatlerinde yollara dökülen Filistinlilerin yüzlerinde bayram sevinci yerine hüzün ve burukluk hâkimdi.

Gazze’deki Filistinliler, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazı üzerinde bayram namazlarını kıldı. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus'ta daha önce İsrail bombardımanıyla büyük bir kısmı yıkılmış olan İmam Muhammed el-Bani Camii enkazı üzerinde çok sayıda kadın ve çocuğun da aralarında bulunduğu yüzlerce Filistinli bayram namazını kıldı. Sabahın erken saatlerinde yollara dökülen Filistinlilerin yüzlerinde bayram sevinci yerine hüzün ve burukluk hakimdi. El-Bani Camii'nde bayram namazına katılan Hüseyin el-Galban, "İki yıldır abluka, bombardıman, zoraki günlük yaşanılan göç sebebiyle bayramın gereklerini tam olarak yerine getiremiyoruz" diyerek bu dakikalarda İsrail saldırılarının kentin bazı bölgelerinde sürdüğüne işaret etti. Galban, "Burada namaz kılmamız İsrail'e destek veren tüm dünyaya bir kararlılık mesajı vermektir" şeklinde konuştu. Bayram namazı için camiye gelen Filistinli kadın Umm Nidal (63) ise "Her yıl bayramı sevinçle karşılarız, çocuklarımız kurbanların ardından koşturur durur. Ancak bu sene bombardıman ve ölüm aralıksız devam ediyor. Yemek yok içmek yok, iki yıldır et yok. Tüm dünyanın tersine ekmek dahi bulamıyoruz” cümlelerini kullandı.

ÖMERİ CAMİİ’NDE HÜZÜN HAKİMDİ

İşgalci İsrail ordusunun bombardımanlarla büyük oranda yıktığı Gazze’nin ulu camii olan El-Ömeri Camii’nde de hüzün hakimdi. Bayramlarda hınca hınç dolan kentin sembolü olan camide bu yıl az sayıda kişi namaz kılabildi. Caminin imamı Nebil Berzak, "Bu yıl hüzün yılı. İsrail’in bölgeyi boşaltma uyarılarına rağmen geldik ama çok az kişiydik" dedi. Berzak, geçmiş yıllarda binlerce kişinin aynı camide saf tuttuğunu, bu yıl ise yıkım ve korkunun baskısı altında dua ettiklerini belirtti. Cami cemaatinden Ebu Rabah Şurab da, "Hiç mutlu değilim, çok üzgünüm. Yıkılmış bir camide namaz kılmak içimi acıtıyor" ifadelerini kullandı. Yine Gazze'nin Rimal Mahallesi'deki el-Kenz Camii önünde toplanan Ebu Halid Hamade, iki yıldır eşiyle birlikte hacca gidemediklerini, her şeylerini kaybettiklerini ve sadece hatıralarla yaşadıklarını söyledi. "Olması gerektiği gibi dini vecibelerimizi yerine getiremiyoruz, acılara katlanmaya çalışıyoruz" diyen Hamade, "Bu yıl bayramda yerine getireceğimiz bir şey kalmadı, ev yıkıldı, çocuk şehit oldu" diye konuştu. İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, Gazze’de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023’ten beri 828 camiyi tamamen, 167’sini ise kısmen tahrip etti.



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