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SAMSUN

Saçları go-kartın lastiğine dolanan genç kız ameliyata alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yabancı uyruklu bir gencin saçları, pistte go-kart aracıyla yarıştığı sırada aracın lastiğe dolandı. Üniversite öğrencisi olan genç kız, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Haber Merkezi AA
Yaralı genç kız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı genç kız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva'nın (22) saçları, Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarıştığı sırada aniden sağ taraftaki lastiğe dolandı.

Saçlarının kopması ve saç derisinin yüzülmesi ağır yaralanan Annalyyeva, 112 acil servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olaya ilişkin incelemelerde bulundu.


OMÜ Biyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi olan Nurjemal Annalyyeva, yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Go-kart pistine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olaya ilişkin incelemede bulundu.

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