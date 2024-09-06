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Sahte diploma iddiasına inceleme: e-Devlet’e kayıt mümkün değil

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 06:19 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Dolandırıcılar ile olan yazışmalar.
Dolandırıcılar ile olan yazışmalar.

Sosyal medyada bazı hesapların sahte diploma satışı yaptığı iddiası üzerine Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) harekete geçti. Hukuk, tıp ve birçok bölüm için farklı ücretlendirme yaparak sahte diploma hazırladıklarını söyleyen dolandırıcılar, e-Devlet'e diploma kaydı yapabildiklerini belirterek yüksek ücretler talep ediyor.


HUKUK İÇİN 50 BİN İSTEDİLER

İddialar üzerine Whatsapp üzerinden iletişime geçtiğimiz bir hesap hukuk fakültesi diploması için 50 bin TL talep ederken, bir başka site tıp fakültesi diploması için 10 bin TL istedi. Dolandırıcılar diplomanın e-Devlet sistemine de işlendiğini, böylece YÖK'te de kaydın görüleceğini öne sürdü. Bu kişiler, ödemenin bir kısmını işlem öncesi peşin talep etti, hatta taksit yapabileceklerini belirtti. Ulaştığımız iki dolandırıcı da bu diplomalar ile bütün resmi kurumlara giriş yapılabileceğinin garantisini verdi. Dolandırıcılık yöntemi olduğu düşünülen duruma karşı, uzmanlar ise sahte belgenin e-Devlet’e kaydının mümkün olmadığını belirtiyor.


5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

YÖK'ten yapılan açıklamada "Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır" denildi. Sahte diplomanın edinilmesi, resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturuyor. Söz konusu suçun 2 ile 5 yıl arasında bir hapis cezası bulunuyor.


#sahte diploma
#YÖK
#e-Devlet
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