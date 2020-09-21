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Gündem Sakaryada iki gün boyunca Adil Öksüz kazısı yapıldı Araziye çanta gömdüğü iddiası savcılığı alarma geçirdi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sakarya'da iki gün boyunca Adil Öksüz kazısı yapıldı: Araziye çanta gömdüğü iddiası savcılığı alarma geçirdi

15 Temmuz 2016'da Türkiye kana bulayan FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamı olan Adil Öksüz'ün firar ettikten sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir araziye evrak dolu çanta gömdüğü iddiası savcılığı harekete geçirdi. Yapılan ihbar üzerine arazide iki gün boyunca kazı yapılırken herhangi bir bulguya ulaşılmadığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Adil Öksüz
Adil Öksüz

FETÖ’nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye çanta içerisinde evraklar gömdüğü iddiası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgede iki günlük kazı çalışması gerçekleştirildi.

Adil Öksüz'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı
GÜNDEM
Adil Öksüz'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı

İKİ GÜN BOYUNCA KAZI YAPILDI

FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasının sivil sorumlusu firari Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye, darbe girişimi sonrasında çanta içerisinde evrak gömdüğü ihbar edildi. İhbar üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

FETÖ'nün Kodları: Adil Öksüz
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FETÖ'nün Kodları: Adil Öksüz
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra salıverilen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün darbe girişimi gecesi, FETÖ mensubu teröristlere Pensilvanya'nın talimatlarını ilettiği ve "darbe fetvası" verdiği ileri sürülüyor.Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 16 Temmuz sabahında yakalanan tek sivil olan Adil Öksüz, savcılık ifadesinde Ankara'ya tarla bakmaya geldiğini, Keçiören'de akrabalarının evinde kaldığını ve askerlerin hiçbirini tanımadığını ileri sürmüştü.Yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı "34 SIR 49" plakalı otomobili, Akyazı ilçesinde oturan kayınpederinin evinin garajında bulunmuştu.


  • 15 Eylül Salı günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet ekipleri gözetiminde, belediyeye ait iş makinaları tarafından belirtilen yerde kazı çalışması başlatıldı. iki gün süren çalışmalar sonucu belgelerin saklandığı iddia edilen arazide hiçbir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

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