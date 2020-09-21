Sakarya'da iki gün boyunca Adil Öksüz kazısı yapıldı: Araziye çanta gömdüğü iddiası savcılığı alarma geçirdi
15 Temmuz 2016'da Türkiye kana bulayan FETÖ'nün TSK'daki mahrem imamı olan Adil Öksüz'ün firar ettikten sonra Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir araziye evrak dolu çanta gömdüğü iddiası savcılığı harekete geçirdi. Yapılan ihbar üzerine arazide iki gün boyunca kazı yapılırken herhangi bir bulguya ulaşılmadığı belirtildi.
FETÖ’nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye çanta içerisinde evraklar gömdüğü iddiası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. İhbar üzerine bölgede iki günlük kazı çalışması gerçekleştirildi.
15 Eylül Salı günü Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile emniyet ekipleri gözetiminde, belediyeye ait iş makinaları tarafından belirtilen yerde kazı çalışması başlatıldı. iki gün süren çalışmalar sonucu belgelerin saklandığı iddia edilen arazide hiçbir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.