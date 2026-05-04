Karasu’da günlerdir devam eden yağış, Darıçayırı Mahallesi’ndeki baraj bölgesinde su seviyesinin yaklaşık 20 metreyi aşacak şekilde yükselmesine sebep oldu. Artan su seviyesi ve tahliyeden akan su, mahallede tedirginliği beraberinde getirirken, mahalle içinden geçen derede de suyun yükseldiği gözlendi.