Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya'da tehlikeli bekleyiş: Baraj seviyesi 20 metreyi aşacak şekilde yükseldi, öğrenciler eve gönderildi

Sakarya'da tehlikeli bekleyiş: Baraj seviyesi 20 metreyi aşacak şekilde yükseldi, öğrenciler eve gönderildi

18:224/05/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Barajda tehlikeli yükseliş, öğrenciler izinli sayıldı.
Barajda tehlikeli yükseliş, öğrenciler izinli sayıldı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkisini sürdüren yağışlar sonrası Darıçayırı Mahallesi’ndeki baraj bölgesinde su seviyesi yükseldi. Artan su miktarı endişeye sebep olurken, taşımalı eğitim gören öğrenciler tedbir gayesiyle izinli sayılarak evlerine gönderildi.

Karasu’da günlerdir devam eden yağış, Darıçayırı Mahallesi’ndeki baraj bölgesinde su seviyesinin yaklaşık 20 metreyi aşacak şekilde yükselmesine sebep oldu. Artan su seviyesi ve tahliyeden akan su, mahallede tedirginliği beraberinde getirirken, mahalle içinden geçen derede de suyun yükseldiği gözlendi.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Darıçayırı İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederken taşımalı eğitim gören öğrenciler tedbir gayesiyle izinli sayılarak evlerine gönderildi.


#Sakarya
#Karasu
#Öğrenci
#Sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrete temmuzda ara zam gelecek mi? 2026 asgari ücret ara zammı son dakika gelişmeler