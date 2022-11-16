Gündem Saldırıda kızını ve eski eşini yitiren oyuncu Nurettin Uçar patlamanın yaşandığı bölgeden seslendi Mecliste PKK/YPG terör örgütü diyemeyenlerden daha güçlüyüz
İSTANBUL

Saldırıda kızını ve eski eşini yitiren oyuncu Nurettin Uçar patlamanın yaşandığı bölgeden seslendi: Meclis'te PKK/YPG terör örgütü diyemeyenlerden daha güçlüyüz

Terör örgütü PKK'nın Taksim'de düzenlediği hain saldırıda kızı Yağmur Uçar'ı ve eski eşini kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın yaşandığı bölgeye geldi. Burada açıklamalarda bulunan acılı oyuncu, terör örgütü PKK'ya seslenerek "Böyle eylemlerle hiçbir zaman Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler" dedi. Uçar, "Meclis'te PKK/YPG terör örgütü diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz. HDP asla bir siyasi kuruluş değildir. Yabancı insanların Türkiye'deki misyonudur." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırıda kızını ve eski eşini yitiren oyuncu Nurettin Uçar patlamanın yaşandığı bölgeden seslendi: Mecliste PKK/YPG terör örgütü diyemeyenlerden daha güçlüyüz
PKK'nın saldırısında kızını ve eski eşini kaybeden oyuncu Nurettin Uçar

Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'u kana buladı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 vatandaş hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı.

Hain saldırıda hayatını kaybedenler arasında oyuncu Nurettin Uçar’ın kızı Yağmur Uçar ile eski eşi de vardı.

"TÜRK HALKINI YILDIRAMAYACAKLAR"

Acılı oyuncu Uçar, patlamanın yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada, eli kanlı örgüte seslenen Uçar, "Böyle eylemlerle hiçbir zaman Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler" dedi. Uçar şöyle konuştu:

"Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı. İki tanesi benim canımdı. Diğerleri de benim canım, hepimizin canı. Hiçbir zaman böyle eylemlerle kalabalığı, insanları Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK-YPG terör örgütü diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz. Hem millet olarak, hem halk olarak.

"PKK/YPG'NİN ARKA BAHÇELERİ"

HDP neden kapatılmasın ki? HDP asla bir siyasi kuruluş değildir. Yabancı insanların Türkiye'deki misyonudur. Kürtlükle, Türklükle alakası olmayan insanlardır. Bu insanlar korkaktır, cesaretsizdir. Bak biz cesaretliyiz. 'PKK-YPG terör örgütüdür' diyebiliyoruz. Sokakta geziyoruz, alnımız açık. Onlar diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? Çünkü onlar sınır ötesindeki PKK-YPG'nin arka bahçeleri. O yüzden diyemiyorlar."

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında kızı ve eşini kaybeden acılı baba yürekleri dağladı
OYNAT 01:38
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında kızı ve eşini kaybeden acılı baba yürekleri dağladı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızı Yağmur Uçar ile eski eşi Arzu Özsoy'u kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar, teröre tepki göstererek, 'Türk insanının korkak olmadığını, halkın korkak olmadığını ve yine bu İstiklal Caddesi'nde hiçbir zaman böyle eylemlerle Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler.' dedi.

Taksim'de yas var: Vatandaşlar saldırı yerine karanfil bıraktı
FOTOĞRAF 11
Title
Beyoğlunda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
Title
Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 8 kişinin anısına karanfil bıraktı.
Title
İstiklal Caddesinde dün meydana gelen patlamanın ardından Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız terör saldırısının yaşandığı alana geldi.
Title
Yıldız, Dün hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum dedi.
Title
Saldırıyı kınayan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için de Taksim Meydanında kurulan bir alana karanfil bıraktı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Taksim'de yas var: Vatandaşlar saldırı yerine karanfil bıraktı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından, bugün Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bıraktı.

Taksim'deki saldırıda bebek arabası parçalanmıştı: Bebeğini kurtaran baba panik anlarını anlattı
GÜNDEM
Taksim'deki saldırıda bebek arabası parçalanmıştı: Bebeğini kurtaran baba panik anlarını anlattı
Fotoğrafımı çekti talimatı verdi

'Fotoğrafımı çekti talimatı verdi'

​İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı.
Diyarbakırda milli maç heyecanı

Diyarbakır'da milli maç heyecanı

​A Milli Takımımız, hazırlık maçında İskoçya ile karşılaşacak.
AK Partili Aydemir İBBnin tanıtım filmi için ayırdığı bütçeyi eleştirdi: Bunların hizmete bakışı bu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye destek açıklaması.

Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor: 10 köy bu işten geçiniyor.
39 kent alarmda

39 kent alarmda

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor.

'Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye gelecek.'

Kritik toplantı sona erdi: Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait.

Davası yeniden görülmüştü: Cezası belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.