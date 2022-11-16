Saldırıda kızını ve eski eşini yitiren oyuncu Nurettin Uçar patlamanın yaşandığı bölgeden seslendi: Meclis'te PKK/YPG terör örgütü diyemeyenlerden daha güçlüyüz
Terör örgütü PKK'nın Taksim'de düzenlediği hain saldırıda kızı Yağmur Uçar'ı ve eski eşini kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın yaşandığı bölgeye geldi. Burada açıklamalarda bulunan acılı oyuncu, terör örgütü PKK'ya seslenerek "Böyle eylemlerle hiçbir zaman Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler" dedi. Uçar, "Meclis'te PKK/YPG terör örgütü diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz. HDP asla bir siyasi kuruluş değildir. Yabancı insanların Türkiye'deki misyonudur." ifadelerini kullandı.
Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'u kana buladı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 vatandaş hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı.
Hain saldırıda hayatını kaybedenler arasında oyuncu Nurettin Uçar’ın kızı Yağmur Uçar ile eski eşi de vardı.
"TÜRK HALKINI YILDIRAMAYACAKLAR"
Acılı oyuncu Uçar, patlamanın yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada, eli kanlı örgüte seslenen Uçar, "Böyle eylemlerle hiçbir zaman Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler" dedi. Uçar şöyle konuştu:
"Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı. İki tanesi benim canımdı. Diğerleri de benim canım, hepimizin canı. Hiçbir zaman böyle eylemlerle kalabalığı, insanları Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK-YPG terör örgütü diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz. Hem millet olarak, hem halk olarak.
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"PKK/YPG'NİN ARKA BAHÇELERİ"
HDP neden kapatılmasın ki? HDP asla bir siyasi kuruluş değildir. Yabancı insanların Türkiye'deki misyonudur. Kürtlükle, Türklükle alakası olmayan insanlardır. Bu insanlar korkaktır, cesaretsizdir. Bak biz cesaretliyiz. 'PKK-YPG terör örgütüdür' diyebiliyoruz. Sokakta geziyoruz, alnımız açık. Onlar diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? Çünkü onlar sınır ötesindeki PKK-YPG'nin arka bahçeleri. O yüzden diyemiyorlar."