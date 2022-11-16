Saldırıda kızını ve eski eşini yitiren oyuncu Nurettin Uçar patlamanın yaşandığı bölgeden seslendi: Meclis'te PKK/YPG terör örgütü diyemeyenlerden daha güçlüyüz

Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashır, geçtiğimiz pazar günü İstanbul'u kana buladı. İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda 6 vatandaş hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı.

Hain saldırıda hayatını kaybedenler arasında oyuncu Nurettin Uçar’ın kızı Yağmur Uçar ile eski eşi de vardı.

"TÜRK HALKINI YILDIRAMAYACAKLAR"

Acılı oyuncu Uçar, patlamanın yaşandığı bölgede açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada, eli kanlı örgüte seslenen Uçar, "Böyle eylemlerle hiçbir zaman Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler" dedi. Uçar şöyle konuştu:

"Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı. İki tanesi benim canımdı. Diğerleri de benim canım, hepimizin canı. Hiçbir zaman böyle eylemlerle kalabalığı, insanları Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK-YPG terör örgütü diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz. Hem millet olarak, hem halk olarak.

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"PKK/YPG'NİN ARKA BAHÇELERİ"

HDP neden kapatılmasın ki? HDP asla bir siyasi kuruluş değildir. Yabancı insanların Türkiye'deki misyonudur. Kürtlükle, Türklükle alakası olmayan insanlardır. Bu insanlar korkaktır, cesaretsizdir. Bak biz cesaretliyiz. 'PKK-YPG terör örgütüdür' diyebiliyoruz. Sokakta geziyoruz, alnımız açık. Onlar diyebiliyorlar mı? Diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? Çünkü onlar sınır ötesindeki PKK-YPG'nin arka bahçeleri. O yüzden diyemiyorlar."

OYNAT 01:38 İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında kızı ve eşini kaybeden acılı baba yürekleri dağladı Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızı Yağmur Uçar ile eski eşi Arzu Özsoy'u kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar, teröre tepki göstererek, 'Türk insanının korkak olmadığını, halkın korkak olmadığını ve yine bu İstiklal Caddesi'nde hiçbir zaman böyle eylemlerle Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler.' dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Beyoğlunda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 8 kişinin anısına karanfil bıraktı. İstiklal Caddesinde dün meydana gelen patlamanın ardından Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız terör saldırısının yaşandığı alana geldi. Yıldız, Dün hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum dedi. Saldırıyı kınayan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için de Taksim Meydanında kurulan bir alana karanfil bıraktı. Taksim'de yas var: Vatandaşlar saldırı yerine karanfil bıraktı İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından, bugün Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bıraktı.

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