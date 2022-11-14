Gündem Taksimdeki saldırıda bebek arabası parçalanmıştı Bebeğini kurtaran baba panik anlarını anlattı
İSTANBUL

Taksim'deki saldırıda bebek arabası parçalanmıştı: Bebeğini kurtaran baba panik anlarını anlattı

Taksim'de dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda olay yerinde parçalanan bebek arabası kameraya yansımıştı. Patlama sonrasında parçalara ayrılmış olan bebek arabasının sahibi minik Almeda'nın babası ilk kez konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Taksimdeki saldırıda bebek arabası parçalanmıştı: Bebeğini kurtaran baba panik anlarını anlattı
Bebeğini kurtaran baba panik anlarını anlattı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafındaki arabanın sahibi minik Almeda Sinan. Taner ve Dilay Sinan çifti kızları Almeda'yla beraber 10 yıldır hiç gitmedikleri İstiklal Caddesi'ne alışveriş yapmak için gitmişti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavileri devam edenler yaşananları anlattı. Yaralılar, patlama anında büyük kargaşa yaşandığını ve kendi imkanlarıyla hastaneye geldiklerini belirtti.

"ÇOCUK ARABASINA SARILDIM AMA BİZİ ÇOK UZAĞA FIRLATTI"

  • Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.

İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada
OYNAT 01:36
İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.

Babasının Ecrin'e yemek yedirmek için yer ararken patlama olduğu öğrenildi
GÜNDEM
Babasının Ecrin'e yemek yedirmek için yer ararken patlama olduğu öğrenildi

Ünlü oyuncudan kahreden haber: Paylaşımı yürekleri dağladı
FOTOĞRAF 9
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Beyoğlu İstiklal Caddesinde dün saat 16.20de düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.
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İçişleri Bakanı Süleymen Soylu, patlamada ölenlerin kimliklerini açıkladı.
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Hain saldırıda ölenlerin arasında Ünlü ouncu Nurettin Uçarın 15 yaşındaki kızı ve eski eşinin de olduğu ortaya çıktı.
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Acılı baba saldırı sonrası sosyal medyadan yayınladığı mesajla yürekleri dağladı.
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Patlamada eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçarı kaybeden Nurettin Uçarın Datlu kızım diyerek paylaştığı mesaja binlerce yorum ve başsağlığı mesajı geldi.
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KABRİN NUR MEKANIN CENNET OLSUNKabrin nur, mekânın cennet olsun datlu kızım. Taksimdeki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camiide dedi.
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KİMLİKLER AÇIKLANDIİçişleri Bakanı Süleymen Soylu Taksimdeki hain saldırıda ölenlerin kimliklerini açıkladı. Arzu Özsoy, İstanbul 1984 doğumluYağmur Uçar, Ereğli 2007 doğumluYusuf Meydan, Palu 1988 doğumluEcrin Meydan, Seyhan 2013 doğumluAdem Topkara, Gümüşhane Torul 1982 doğumluMukaddes Elif Topkara Rize Kalkandere 1995 doğumlu.
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YAĞMUR UÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesinde yaşanan hain saldırı sonucunda yaşamını yitiren Yağmur Uçarın oyuncu Nurettin Uçarın kızı olduğu ve 15 yaşında olduğu öğrenildi..
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Oyuncu Nurettin Uçar, Diriliş Ertuğrul ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinde izleyici ile buluşmuştu..
Ünlü oyuncudan kahreden haber: Paylaşımı yürekleri dağladı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bombalı çantanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Saldırıda eski eşini ve kızını kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yürekleri dağladı. Ünlü oyuncunun paylaşımının altına yorum yağdı.
76 yaşında baltalı katil oldu

76 yaşında 'baltalı katil' oldu

​Yengesini öldürdü, olayı gören ağabeyi kalp krizi geçirdi.
Sokak ortasında korkunç olay

Sokak ortasında korkunç olay

​Husumetliler 10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurdu.
İstiklal Caddesindeki ağaçlar kaldırılıyor

​Cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

CIA Direktörü Burns Ankara'da Rus mevkidaşıyla bir araya geldi.

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