Taksim'deki saldırıda bebek arabası parçalanmıştı: Bebeğini kurtaran baba panik anlarını anlattı

Taksim'de dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda olay yerinde parçalanan bebek arabası kameraya yansımıştı. Patlama sonrasında parçalara ayrılmış olan bebek arabasının sahibi minik Almeda'nın babası ilk kez konuştu.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamada sembol haline gelen bebek arabası fotoğrafındaki arabanın sahibi minik Almeda Sinan. Taner ve Dilay Sinan çifti kızları Almeda'yla beraber 10 yıldır hiç gitmedikleri İstiklal Caddesi'ne alışveriş yapmak için gitmişti.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün yaşanan terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi yaralandı. Yaralıların bir kısmı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavileri devam edenler yaşananları anlattı. Yaralılar, patlama anında büyük kargaşa yaşandığını ve kendi imkanlarıyla hastaneye geldiklerini belirtti.
"ÇOCUK ARABASINA SARILDIM AMA BİZİ ÇOK UZAĞA FIRLATTI"
Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.