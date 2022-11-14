Babasının Ecrin'e yemek yedirmek için yer ararken patlama olduğu öğrenildi

Taksim'de dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden baba kız Ecrin Meydan ve Yusuf Meydan'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Cenazeler defnedilmek üzere Adana'ya yola çıktı. Ecrin Meydan'ın anneannesi Meryem Karataş, cenazeyi teslim almaya geldiğinde göz yaşlarını tutamadı. Yakınları anneanneyi sakinleştirmeye çalıştı.

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Olayda yaralanan Meydan'ın eşi Mevlüdiye Meydan'ın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

"KARDEŞİNİN NİŞANI İÇİN İSTANBUL'A GELDİ"

Cenazeyi teslim almaya gelen Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu Talip Ünal, Adana'dan İstanbul'a 3 günlüğüne geldiklerini ve kardeşinin nişanı için geldiklerini söyledi. Ünal, patlamanın olduğu o akşam ise Adana'ya bilet aldıklarını ve geri döneceklerini belirtti.

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Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu





"ECRİN'E YEMEK YEDİRMEK İÇİN YÜRÜYORLARDI"

Talip Ünal, İstiklal Caddesi'nde yürürken Baba Yusuf Meydan kızı Ecrin Meydan'a yemek yedirmek için yer aradığını o esnada patlamanın yaşandığını söyledi. O anları anlatan Talip Ünal, "Cenaze Adana'da olacak. Zaten uçakla gideceğiz. İstanbul'a kardeşinin nişanı için gelmişlerdi. 3 günlüğüne. Bu terör laneti yüzünden hayatını kaybetti. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesin başı sağ olsun. Adana'ya gideceklerdi. Son günleriydi. Adana'ya dönüş yapacağı saatlerde tesadüfen Ecrin acıkıyor. Yemek yemek için yer arıyorlar. Biletlerini almışlardı" diye konuştu.

OYNAT 01:36 İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.

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