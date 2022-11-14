Gündem Babasının Ecrine yemek yedirmek için yer ararken patlama olduğu öğrenildi
İSTANBUL

Babasının Ecrin'e yemek yedirmek için yer ararken patlama olduğu öğrenildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki patlamada, yürekleri burkan bir detay ortaya çıktı. Dokuz yaşındaki kızı Ecrin ile hayatını kaybeden Yusuf Meydan'ın, kardeşinin nişanına katılmak için İstanbul'a gedikleri, Adana'ya dönüş yapacağı saatlerde Ecrin'in acıkması üzerine yemek yemek için yer aradıkları sırada patlamanın olduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer AA
Babasının minik Ecrine yemek yedirmek için yer ararken patlama olduğu öğrenildi
Ecrin Meydan

Taksim'de dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden baba kız Ecrin Meydan ve Yusuf Meydan'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Cenazeler defnedilmek üzere Adana'ya yola çıktı. Ecrin Meydan'ın anneannesi Meryem Karataş, cenazeyi teslim almaya geldiğinde göz yaşlarını tutamadı. Yakınları anneanneyi sakinleştirmeye çalıştı.

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Olayda yaralanan Meydan'ın eşi Mevlüdiye Meydan'ın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

"KARDEŞİNİN NİŞANI İÇİN İSTANBUL'A GELDİ"

Cenazeyi teslim almaya gelen Yusuf Meydan'ın dayısının oğlu Talip Ünal, Adana'dan İstanbul'a 3 günlüğüne geldiklerini ve kardeşinin nişanı için geldiklerini söyledi. Ünal, patlamanın olduğu o akşam ise Adana'ya bilet aldıklarını ve geri döneceklerini belirtti.

Ecrin Meydan, Seyhan 2013 doğumlu


"ECRİN'E YEMEK YEDİRMEK İÇİN YÜRÜYORLARDI"

Talip Ünal, İstiklal Caddesi'nde yürürken Baba Yusuf Meydan kızı Ecrin Meydan'a yemek yedirmek için yer aradığını o esnada patlamanın yaşandığını söyledi. O anları anlatan Talip Ünal, "Cenaze Adana'da olacak. Zaten uçakla gideceğiz. İstanbul'a kardeşinin nişanı için gelmişlerdi. 3 günlüğüne. Bu terör laneti yüzünden hayatını kaybetti. Vatanımız milletimiz sağ olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesin başı sağ olsun. Adana'ya gideceklerdi. Son günleriydi. Adana'ya dönüş yapacağı saatlerde tesadüfen Ecrin acıkıyor. Yemek yemek için yer arıyorlar. Biletlerini almışlardı" diye konuştu.

İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada
OYNAT 01:36
İstiklal saldırganının yakalanma anları kamerada
İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis, gece bir dizi operasyon düzenledi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının faili olduğu belirlenen kadın teröristi kıskıvrak yakaladı. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyona ait görüntüler ortaya çıktı.

Taksim'de yas var: Vatandaşlar saldırı yerine karanfil bıraktı
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Beyoğlunda meydana gelen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.
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Sabahın ilk saatlerinde patlamanın olduğu yere gelen vatandaşlar hayatını kaybeden 8 kişinin anısına karanfil bıraktı.
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İstiklal Caddesinde dün meydana gelen patlamanın ardından Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız terör saldırısının yaşandığı alana geldi.
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Yıldız, Dün hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bu hain saldırıyı lanetliyoruz. Birlik beraberlik içerisinde yaralarımızı saracağız. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum dedi.
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Saldırıyı kınayan vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenler için de Taksim Meydanında kurulan bir alana karanfil bıraktı.
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Taksim'de yas var: Vatandaşlar saldırı yerine karanfil bıraktı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından, bugün Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar patlamanın gerçekleştiği noktaya karanfil bıraktı.
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