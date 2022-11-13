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İSTANBUL

Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbul'daki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. "Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik." diyen Bakan Yanık, "Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Yanık acı haberi duyurdu: İstanbuldaki hain saldırıda çalışma arkadaşımız ve kızını kaybettik
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

"ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ VE KIZINI KAYBETTİK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda acı haberi duyuran Bakan Yanık, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun." dedi.

"KALLEŞ SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Bakan Yanık, "Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek." ifadelerini kullandı.


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