Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentte akşam başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.
Samsun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentte akşam başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Atakum sahilinin Karadeniz açıklarında da görüş mesafesi azaldı.
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