Gündem Suriye sınırında tank ve obüslerin namluları Suriyeye çevrildi
ŞANLIURFA

Şanlıurfa haber: Suriye sınırda tank ve obüslerin ​namluları Suriye'ye çevrildi

Suriye sınırında tank ve obüslerin namluları Suriye'ye çevrildi

TSK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad’a çevrili olduğu görüldü.

Haber Merkezi DHA
Sınırda tank ve obüslerin namluları Tel Abyad'a çevrildi.
DHA
Sınırda tank ve obüslerin namluları Tel Abyad'a çevrildi.
Sınırda tank ve obüslerin namluları Tel Abyad'a çevrildi.
DHA
Sınırda tank ve obüslerin namluları Tel Abyad'a çevrildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı. Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad’a çevrili olduğu görüldü.

Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad’a çevrili olduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, olası operasyon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Belki bugün belki yarın
GÜNDEM
Belki bugün belki yarın

Suriye'yi gören hakim tepelere konuşlandırılan tank ve obüslerin namlularının ise Tel Abyad’a çevrili olduğu görüldü.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konuşlandırılan obüslerin namluları terör örgütü PYD/PKK’nin kontrolündeki Tel Abyad’a çevrildi.

Tel Abyad sınırında obüs ve zırhlı araçları için yeni mevziler kazıldı.

Bir yandan da askerler tarafından mevzi kazma çalışmaları sürüyor. Türk askerinin sınır hattındaki zırhlı araçlarla yaptığı devriye sayısının da artırdığı görüldü.

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