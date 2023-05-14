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Şanlıurfa Valiliği'den 'toplu oy kullanım videosu'na dair açıklama

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Harran ilçesine bağlı Minare köyünde çekildiği öne sürülen toplu oy kullanım videosu üzerine, "Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

17:31 . 14/05/2023 Pazar
DHA
Şanlıurfa

Şanlıurfa

Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe
Kurulu ve siyasi parti temsilcileri ile söz konusu 1113 nolu sandığa gidildiği belirtilerek,
"Harran ilçesi, Minare köyünde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darbedildiği iddialarına istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darbedilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır"
denildi.

#Şanlıurfa Valiliği
#oy
#seçim
1 saat önce
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