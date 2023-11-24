Sayıştay İBB'nin ipliğini pazara çıkardı: Borçlanma yasal sınırı milyarlarca lira aşıldı

Sayıştay 2022 yılı raporu yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin usulsüzlükleri bir kez daha gün yüzüne çıktı. Raporda 125 farklı konuda hatalı işlem yapıldığına yer verildi.





Sayıştay raporunda en dikkat çeken başlıklardan biri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'tasarruf yapıyoruz. Araç sayısını azalttık' söylemlerinin de gerçeği yansıtmadığı oldu. Raporda bin 258 aracın Araç Yönetim Sistemi'ne kaydettirilmediği ortaya çıktı.









Raporda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi;





Bin 258 araç sisteme kaydettirilmedi





-Yapılan incelemelerde, 91 şube müdürlüğünden bünyesinde bulunan resmi veya kiralama yoluyla edinilen araçlara ilişkin sayı istenmiş olup gelen cevaplar doğrultusunda İBB bünyesinde toplam 6 bin 117 araç olduğu ifade edilmiştir. Ancak Araç Yönetim Sistemi'ne (AYS) kayıtlı araç sayısının 6 bin 55 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sisteminde bulunmayan 660 araç olduğu söz konusu araçların hizmet alımı ihaleleriyle temin edildiği ancak Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmediği anlaşılmıştır. Ayrıca, AYS'de yer alan ancak Müdürlüklerin göndermiş olduğu listede yer almayan 598 araç olduğu görülmüştür. Belediyede yer alan araçların tamamının en azından listelerin birinde olduğu varsayılsa dahi iki liste arasında bin 258 araçlık fark oluştuğu görülmektedir. Sonuç olarak belediye bünyesindeki araçların sayısı tam olarak tespit edilememektedir.





-Yapılan incelemede, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ihale edilen araç kiralama ihalesinde 715 adet binek araç kiralaması yapılmıştır. Ancak, söz konusu ihale dışında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde, ilgili olsun veya olmasın binek araç kiralaması yapıldığı görülmüştür. Bu kapsamda müdürlüklerin asıl araç kiralama ihalesi dışındaki ihaleler yoluyla edinmiş olduğu binek araç sayısının 678 adet olduğu tespit edilmiştir.





Yeşil alanı imara açmak için sattı





İBB yönetiminin, meclis tarafından yeşil alan statüsüne alarak park alanı olarak tescillediği Beşiktaş Dikilitaş'taki 5 bin 738,75 metrekarelik 175 milyon muhammen bedel ve 176 milyon 500 bin TL sözleşme bedeli ile meclis kararı alınmadan belediye şirketi İmar AŞ'ye sattığı ortaya çıktı.





Sosyal tesislerin ücret tarifesini İmamoğlu belirlemiş





Sayıştay raporuna yansıyan önemli bir detay ise son yıllarda İBB sosyal tesislerinde özel işletmelerden dahi fazla ücretlerin talep etmesindeki gerçekliği ortaya koydu. Raporda 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97'nci maddesine muhalefet edildiği aktarıldı. Yasa gereği sosyal tesislerdeki ücret tarifelerinin İBB Meclisi tarafından belirlenmesi gerekmesine rağmen bu uygulama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oluruyla meclis kararı olmadan belirlendiği tespit edildi.





Borçlanma sınırı 13 milyar TL aşıldı





Sayıştay, İBB'nin borç batağında olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. İBB yönetiminin 2022 yılı itibariyle borçlanma sınırını 13 milyar 94 milyon 389 bin 594,90 TL aştığını belirledi. Sayıştay, yeni bir borçlanmamaya gidilmemesi gerektiğini belirttiği raporunda şu ifadelere yer verdi: "İdare tarafından borçlanma sınırına riayet edilmesi ve mevcut borç stoku tutarının, borçlanma sınırının altına çekilene kadar yeni bir borçlanmaya gidilmemesi gerekmektedir".















