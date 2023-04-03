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Seccadeyi gören varmış!

İftar programında ayakkabıyla seccadeye bastığı için eleştirilen Kılıçdaroğlu “seccadeyi görmediğini” iddia etmişti. Ancak iftarın sahibi İsmail Müftüoğlu’nun aynı yerde konuklarıyla çektirdiği fotoğrafta seccadenin yerden kaldırıldığı görünüyor. Bu da Kılıçdaroğlu ve ekibinin seccadeyi fark etse de dindarlar için ifade ettiği anlamı bilmediği için tartışılan pozu verdiği anlamına geliyor.

Burak Doğan
04:00 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Seccadeyi gören varmış.

Seccadeyi gören varmış.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun seccade üzerinde ayakkabılarıyla basarak görüntü vermelerinin yankısı devam ediyor.

İstanbul Platformu adına eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun düzenlemiş olduğu iftar programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin yapıldığı yönetim odasına serili bulunan seccadelere ayakkabıyla basılması çok konuşuldu, tepkiye neden oldu.


AYNI HİSSİYAT KILIÇDAROĞLU'NDA YOK!

Kılıçdaroğlu'nun görüşme yaptığı ofiste aynı gün eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun da görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüşmesini tamamlayan Müfüoğlu yanındakilerle birlikte, hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafın sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine önemli bir ayrıntı dikkatleri çekti. Yine bu odada ayakkabılarıyla görüntü veren Müftüoğlu'nun bastığı yerde seccadeler yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini gerçekleştirdiği aynı ofiste Müftüoğlu'nun da gerçekleştirmesi ve seccadeye gösterdiği hassasiyeti Kılıçdaroğlu'nun göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#İsmail Müftüoğlu
#CHP
#Millet İttifakı
#Seccade
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