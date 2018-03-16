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POLİTİKA

Şehitlerimiz Genelkurmay Karargahı'nda anıldı

Şehitler Genelkurmay Karargahı'nda anıldı

Şehitler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanları, sanatçılar ve şehit ailelerinin de katıldığı törenle Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda anıldı.

Haber MerkeziAA
Şehitler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanları, sanatçılar ve şehit ailelerinin de katıldığı törenle Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda anıldı.
Şehitler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanları, sanatçılar ve şehit ailelerinin de katıldığı törenle Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda anıldı.

Şehitler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, sanatçılar ve şehit ailelerinin de katıldığı törenle Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda anıldı.

18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda tören düzenlendi. Atatürk Kültür Sitesi'ndeki tören davetlilerin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yerlerini almasıyla başladı. Orgeneral Akar, salona gelişinde davetlileri selamladı.

"Babamın izinden gideceğim"

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunun ardından törende TSK Foto Film Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan film sunuldu. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın eşi Azize Kocaman, şehit aileleri adına yaptığı konuşmada, oğlunun da şehit olan babasının izinden gideceğini söyledi.

Milletin bağımsızlığı, gücü ve onurunun şehit kelimesinde gizli olduğunu ifade eden Kocaman, şehitlerin gözlerini kırpmadan vatan uğruna can verdiğini vurguladı.

Vatan topraklarını şehitlerin emaneti olarak nitelendiren Kocaman, "Mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna bir gün can verme sırası bizlere de gelirse kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden dün olduğu gibi bugün de onların mertebesine ulaşmak için bir an bile tereddüt etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kocaman, kalplerinin vatan uğruna kaybettikleri yakınlarının özlemiyle attığını dile getirerek yakınlarının şehitlik makamına ulaşmalarının kendilerini gururlandırdığını bildirdi.

Birlik, beraberlik, bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olan şehitlerin her zaman gönüllerde yaşayacağına işaret eden Kocaman, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ve bunun acılarını hafiflettiğini kaydetti.

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Albay Hüsnü Özlü tarafından Şehitler Günü ve şehitliğin anlamına yönelik verilen mini konferansın ardından TSK Mehteran Birliği, sanatçılar Esat Kabaklı ve Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ile konser verdi.

Sanatçılar sahne aldı

Etkinlikte daha sonra Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Cengiz Kurtoğlu, Deniz Oral, Alişan, İpek Açar, İntizar ve Zara'nın da bulunduğu sanatçılar sahneye çıktı.

Hülya Koçyiğit sanatçılar adına yaptığı konuşmada, yüreği vatan sevgisi dolu şehitlerin gözlerini kırpmadan vatanları uğruna can verdiğini söyledi. Etkinlikte yer almaktan duydukları gururu ifade eden Koçyiğit, Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi pak kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için minnet ve şükranımı söylemeyi nefsime en aziz bir borç bildim." ifadelerini hatırlattı.

Bu borcun milletçe herkese de ait olduğunu dile getiren Koçyiğit, "Bugün özgürce yaşıyorsak yaşadığımız bu toprakları bize vatan kılan, Türkiye'mizin özgürlüğünü kutsayan, barışı, adaleti, huzuru sağlamayı görev edinmiş kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde." dedi.

Vatanı, milleti, inandığı değerleri uğruna canını veren şehitleri yad eden Koçyiğit, "O koca yürekli, damarlarına kadar vatan sevgisi işlemiş kahraman evlatlar bu ülkenin gurur kaynakları. Sadece dualarımızla korumaya çalıştığımız kahramanlarımızın haklarını asla ödeyemeyiz." diye konuştu.

Törene 42 şehidin 113 yakını katıldı

Sanatçıların verdiği konserin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar tarafından şehit ailelerine çeşitli hediyeler verildi, birlikte anı fotoğrafı çekildi.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki etkinliğe Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve bölücü terör örgütüyle mücadelede hayatını kaybeden 42 şehidin 113 yakını katıldı.

Etkinlikte sadece asker şehitlerin aileleri değil kaymakam, polis, öğretmen, güvenlik korucusu ve 15 Temmuz demokrasi şehitlerinin aileleri de yer aldı.

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