Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sekizinci katta görüldü: Herkes kayıp yılanı arıyor, kimse eve giremiyor

Sekizinci katta görüldü: Herkes kayıp yılanı arıyor, kimse eve giremiyor

11:0730/09/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Mardin’de apartmanın 8’inci katında yılan paniği
Mardin’de apartmanın 8’inci katında yılan paniği

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın 8’inci katında görülen yılan paniğe neden oldu. Yüksek katta görülmesiyle dikkat çeken yılan, bir süre sonra gözden kayboldu. Bina sakinleri yılanın tekrar görülebilme ihtimali nedeniyle evlerinde korkuyla yaşıyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın 8’inci katında görülen yılan paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi’ndeki bir apartmanın 8’inci katındaki bir dairenin balkonunda yılan gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yüksek katta görülmesiyle dikkat çeken yılan, bir süre sonra gözden kayboldu. Bina sakinleri yılanın tekrar görülebilme ihtimali nedeniyle evlerinde korkuyla yaşıyor.



#Yılan
#Mardin
#apartman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: Eylül Ayı Enflasyon Oranı Ne Zaman Açıklanacak, Beklenti Ne Yönde?