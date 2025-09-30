Sekizinci katta görüldü: Herkes kayıp yılanı arıyor, kimse eve giremiyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir apartmanın 8’inci katında görülen yılan paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı Mahallesi’ndeki bir apartmanın 8’inci katındaki bir dairenin balkonunda yılan gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yüksek katta görülmesiyle dikkat çeken yılan, bir süre sonra gözden kayboldu. Bina sakinleri yılanın tekrar görülebilme ihtimali nedeniyle evlerinde korkuyla yaşıyor.