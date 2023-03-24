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Sel felaketinde can kaybı 21'e yükseldi

Şanlıurfa'da sele kapılan tır şoförü Emin Ergün'ün cansız bedeni bulundu.

13:25 . 24/03/2023 Cuma
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Şanlıurfa'da sele kapılan tır şoförü Emin Ergün'ün cansız bedeni bulundu.


Ayrıntılar geliyor...

#Şanlıurfa
#sel felaketi
#sel
41 dakika önce
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