Selden önce drone ile kaydedilen Bozkurt felaketin ardından havadan yeniden görüntülendi

Bozkurttaki sel felaketinin öncesi ve sonrası havadan drone ile görüntülendi.

Kastamonu'nu Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açarak felakete dönüştü.

Sel felaketinden önce 6 Ağustos'ta drone ile kaydedilen ilçe, selin ardından tekrar havadan görüntüledi.

İki görüntü arasındaki fark, selin ilçede sebep olduğu büyük yıkımı gözler önüne seriyor.

Daha önce yeşil rengin hakim olduğu ilçe merkezinde selin ardından kum ve balçığın bıraktığı koyu renkler yer alıyor.

Görüntülerde selden en çok etkilenen Ezine Çayı bölgesinde yıkılan binalar ve iş yerleri bulunuyor.