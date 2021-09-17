Selin vurduğu Bozkurt’ta okullar pazartesi günü açılıyor

Kastamonu’da şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos’ta ilçedeki Ezine Çayı’nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu. Selde okulların büyük bölümü de zarar gördü. Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Bozkurt’ta yüz yüze eğitimin 20 Eylül’de başlamasına karar verildi.

GÜNDEM Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta okullar eğitim öğretime hazırlanıyor





Bunun ardından ilçede okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanması için çalışmalar hızlandı. Ekipler, okulların yüz yüze eğitime başlayabilmesi için aralıksız tadilat ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yeni eğitim öğretim döneminde, binası yıkılan Bozkurt Ortaokulu, Fatih İlkokulu'nda eğitim verecek, ayrıca ilkokulun ek binasında da anaokulu öğrencileri eğitim alacak. Binası zarar gören İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi de Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim verecek.

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“20 Eylül’e yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Okulların yüz yüze eğitime geçebilmesi için yoğun şekilde çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen müteahhit Hüdaver Eski, “Bozkurt’ta büyük sel felaketinden sonra buraya acilen geldik. Fatih İlkokulu, selde büyük sıkıntılar yaşamış bir okulumuz. Bu okulumuzu en hızlı şekilde onararak ayın 20’sinde Bozkurt’ta okulların açılacağı güne yetiştirmeye çalışıyoruz. Daha öncesinden İlkokul olarak çalışan bu okulumuz, anaokulu, ilkokul ve ortaokul olarak hizmet verecek. Çünkü ilçemizde bulunan anaokulumuz ve ortaokulumuz, selden dolayı tamamen yıkılmış durumdadır. Yıkılan bu okullardaki öğrencilerimiz, bu okula gelerek eğitimlerini alacaklardır. Bizde bunu temin etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ayın 20’sinde inşallah bu okulumuzu da açıp çocuklarımızın eğitim görmelerini sağlayacağız. Burada görev yapan, hizmet eden herkese teşekkür ediyoruz. Tim illerden insanlar geldi buraya, herkes elinden geleni yaptı, özellikle asker arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

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“İnşallah ayın 20’sinde eğitim öğretime başlanılacak”

Öğrenci Velisi Burhan Göçmen ise “Bozkurt’ta her yer olduğu gibi okulumuzda selden etkilendi. Bu yüzden eğitim öğretime okulumuzda bir müddet yüz yüze eğitime ara verildi. İnşallah okulumuz tadilata girdi, bu ayın 20’sinde de inşallah tadilat biterse öğrencilerimiz okulumuzda eğitim öğretime başlayacaklar. Bende, öğrenci velisi olarak çocuğumun kitaplarını almaya geldim. Kitaplarımız burada ücretsiz dağıtılıyor. Allah razı olsun devletimizden, bütün imkanları bizlere sağladıkları gibi kitaplarımızı da burada veriyorlar, çantasına kadar veriyorlar. İnşallah ayın 20’sinde eğitim öğretime başlanılacak” diye konuştu.