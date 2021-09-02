Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta yüz yüze eğitimin tarihi belli oldu

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara göre, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yüz yüze eğitimin 20 Eylül’de başlaması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021’de yaşanan sel felaketinin ardından temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü hatırlatılarak, “Bozkurt ilçemizde 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde başlanılması planlanan yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine oluşması muhtemel risklerden dolayı 20 Eylül 2021 tarihinde başlanılmasına, bu tarihe kadar eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmalarının uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir” denildi.
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde Çarşamba günü meydana gelen ve ilçeyi neredeyse tamamen yutan sel felaketi geride acı izler bıraktı.
Birçok eve, iş yerine ve otomobile zarar veren afette ilçede şu ana kadar 60 kişi hayatını kaybetti.
Evlerini çamur basan vatandaşlar, eşyalarını dışarıya çıkarmak zorunda kaldı.
Felaketin en masumu olan çocuklar ise, hiçbir şeyden habersiz, bahçelerini dolduran çamurun içinde oyunlarını oynayarak eğlenmeye devam etti.
Topları çamura saplanan ve onu alabilmek için çaba gösteren, çamurla kendilerine yeni oyunlar bulan çocukların bu görüntüleri ise yürek burktu.
8 yıldır Türkiye’de yaşadığını ve inşaatta çalıştığını belirten yabancı uyruklu Hasan Mıhaymıt, “Selle birlikte evimiz ve çevresi sular altında kaldı, bütün eşyalarımız gitti. Bu hale geldik. Su geldiğinde son anda kurtulduk. Şimdi evi temizlemeye çalışıyorum, eşyaları dışarıya çıkarttım. Çocuklar ise çamurda oyun oynuyor, top oynuyor, biz temizlemeye çalışıyoruz” dedi.
Bozkurt'ta yürekleri sızlatan görüntüler: Minikler felaketten habersiz çamurun içinde oyun oynuyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından çocukların hiçbir şeyden habersiz çamurun içerisinde oyun oynamaya devam etmeleri yürek burktu. 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve inşaatta çalıştığını belirten yabancı uyruklu Hasan Mıhaymıt, “Selle birlikte evimiz ve çevresi sular altında kaldı, bütün eşyalarımız gitti. Bu hale geldik. Çocuklar ise çamurda oyun oynuyor, top oynuyor, biz temizlemeye çalışıyoruz” dedi.
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı ilçede, sele kapılan oyuncak, terlik, puset, çamaşır makinesi, kask gibi çok sayıda eşya ile araçlar dikkati çekiyor.
İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.
Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ekiplerinin de ilçede hummalı şekilde çalıştıkları gözleniyor. Yardım kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da gerek vatandaşların gerekse çalışmaları yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'tan korkunç görüntüler: Araç mezarlığı gibi
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Selde sürüklenen araçların sular çekilince üst üste bindiği görüntüler, yaşanan felaketi gözler önüne serdi.