Gündem Komandolardan Bozkurta marşlı veda Çatakta, batakta, Bozkurtta daima göreve hazır
KASTAMONU

Komandolardan Bozkurt'a marşlı veda: Çatakta, batakta, Bozkurt’ta daima göreve hazır!

Kastamonu Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından ilçede görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek bölgeden ayrıldı.

Haber Merkezi AA
Komandolardan Bozkurta marşlı veda: Çatakta, batakta, Bozkurt’ta daima göreve hazır!
Komandoların andı Bozkurt'ta yeri göğü inletti.

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen yüzlerce komando, ev ve dükkanların temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getirdi.

Mehmetçik Bozkurt'a Komando Marşı ile veda etti
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Mehmetçik Bozkurt'a Komando Marşı ile veda etti
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek bölgeden ayrıldı.


Bozkurt'ta temizleme çalışmaları sürüyor: Buldukları eşyalar komandoları duygulandırdı
GÜNDEM
Bozkurt'ta temizleme çalışmaları sürüyor: Buldukları eşyalar komandoları duygulandırdı

YUVAYA DÖNÜŞ

Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü ilçenin girişinde bulunan Bozkurt yazısı önünde ant içerek birliklerine dönmeye başladı.

Komandolar görevde: Selin vurduğu ilçeyi canla başla temizliyorlar
GÜNDEM
Komandolar görevde: Selin vurduğu ilçeyi canla başla temizliyorlar

Kastamonu 5. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görevli komandoların yüksek sesle söylediği komando andı tüyleri diken diken etti.

"Hakkari’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da Bozkurt’ta..."

“Ben Türk komandosuyum düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, çatakta ve batakta. Hakkari’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da Bozkurt’ta… Her zaman ve her yerde daima hazır…”

  • Çevredeki vatandaşlar da alkışlarla komandolara destek verdi.


Komandolar Bozkurt'ta: Sel bölgesinde 30 Ağustos coşkusu
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11 Ağustos'taki selin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Bozkurt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
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Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
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Selin ardından yardım çalışmaları için ilçeye gelen komandolar da törende yer aldı.
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Komandolar törenin yapıldığı alana Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp Vatan sana canım feda sloganı atarak geldi.
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Bakan Soylu, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu .
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Daha sonra günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.
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Törenin ardından komandolar ilçe merkezinde Her şey vatan için ve Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganı atarak yürüdü.
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Komandolar Bozkurt'ta: Sel bölgesinde 30 Ağustos coşkusu
Kastamonu'da selin vurduğu Bozkurt ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Sel sonrası yardım çalışmalarına katılan komandolar da ilçedeki törende yer aldı.

Bozkurt'ta sel sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.
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Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.
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Caddede biriken ve iş yerlerine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çaba gösteren ekiplere, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan askerler ile bazı iş yeri sahipleri de destek veriyor.
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Bozkurt'ta sel sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Komandolar selin vurduğu ilçeyi ellerinde küreklerle temizliyor
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Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele sebep oldu.
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Selin etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç ise sele kapıldı.
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Şu ana kadar 62 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor.
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Bozkurt'ta da enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra kaybolan vatandaşların bulunması için hava destekli insanlı ve insansız hava keşif araçları ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriliyor.
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Kadavra köpekleriyle birlikte enkazın altında kalan vatandaşların cenazelerini de ulaşılmaya çalışılıyor.
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Çok sayıda ilden bölgeye sevk edilen Mehmetçik ise, Bozkurt'ta toprak altında kalan vatandaşların cansız bedenlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor.
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Enkazı komandolar temizliyor<br>​<br>​ Bölgeye çeşitli illerden sevk edilen komandolar da, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
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Ekipler halinde ayrılan komandolar, sokak sokak gezerek, dükkanlara dolan metrelerce yüksekteki çamur ve enkaz yığınlarını kaldırıyor.
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Komandolar, ev ve iş yerlerine taşınan tomruk ve kütükleri, elektrikli testere ile keserek bulundukları yerden kaldırıyor.
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Ayrıca komandolar, ev ve iş yerlerinde sel suları sonrasında hasar gören ya da kullanılamaz hale gelen eşyaları da dışarı çıkartıyor.
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Sokak ve caddelerde biriken çamurlarda el arabasıyla şehir dışına taşınıyor.
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Komandolar selin vurduğu ilçeyi ellerinde küreklerle temizliyor
Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir taraftan arama kurtarma çalışmaları sürerken, diğer taraftan bölgeye sevk edilen komandolar, iş yerlerine ve evlere dolan çamur yığınlarını kaldırarak, ellerinde küreklerle temizlik yapıyor.

Ayağınıza taş değmesin: Komandolar selden etkilenen camiyi deterjan ve sabunla yıkadılar
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Komandolar, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sular altında kalan camideki çamur tabakasının temizlenmesinin ardından camiyi deterjan ve sabunla yıkadı.
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Cami imamı Mustafa Aslan, Türkiye'nin afette Bozkurt'un yanında olduğunu vurgulayarak, Askerlerimize, polislerimize özellikle teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, güç kuvvet versin. Bizleri hiçbir yerde, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. diye konuştu.
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Komandolar, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sular altında kalan camideki çamur tabakasının temizlenmesinin ardından camiyi deterjan ve sabunla yıkadı.
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Ayağınıza taş değmesin: Komandolar selden etkilenen camiyi deterjan ve sabunla yıkadılar
Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından sel bölgesine gelen askeri personel, selden etkilenen Bozkurt Merkez Camisi'nde temizlik yaptı.

Sınır ötesi operasyondan dönen komandolar Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor
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Sınır ötesi operasyondan dönen komandolar Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor
Suriye'de sınır ötesi operasyonlara katılan komanda birlikleri, şimdi de sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için çalışıyor. Askerlerin bir kısmı ellerine aldıkları kürek ve el arabaları ile dükkanların içini temizlerken, bir kısmı da yapılan iş bölümü sonucu diğer işlere koşuyor. Jandarma personeli, bölgenin bir an önce eski günlerine dönmesi için canla başla mücadele ediyor.

Hatay Dörtyol'da orman yangınına müdahale eden Mehmetçik Komando Marşıyla kışlaya döndü
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Hatay Dörtyol'da orman yangınına müdahale eden Mehmetçik Komando Marşıyla kışlaya döndü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında görevli Mehmetçik, yangının söndürülmesinin ardından komando marşı söyleyerek kışlasına döndü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Şifalısu bölgesinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan alevlerle etkin bir şekilde mücadele edildi. Mücadeleye asker ve polislerimiz de destek verdi. Yangına 2 helikopter, karada ise 50 arazöz ve su tankı, 5 dozer ve 250 personelle müdahale edildi. Hatay Valiliği'nin talebi üzerine yangın bölgesine destek için görevlendirilen 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 personel yangının söndürülmesinin ardından komando marşı eşliğinde kışlasına döndü.

Havada yangın helikopteri, karadan ise İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği görüldü.


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