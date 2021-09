Komandolardan Bozkurt'a marşlı veda: Çatakta, batakta, Bozkurt’ta daima göreve hazır!

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen yüzlerce komando, ev ve dükkanların temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getirdi.

GÜNDEM Bozkurt'ta temizleme çalışmaları sürüyor: Buldukları eşyalar komandoları duygulandırdı

YUVAYA DÖNÜŞ

Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü ilçenin girişinde bulunan Bozkurt yazısı önünde ant içerek birliklerine dönmeye başladı.

GÜNDEM Komandolar görevde: Selin vurduğu ilçeyi canla başla temizliyorlar

Kastamonu 5. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görevli komandoların yüksek sesle söylediği komando andı tüyleri diken diken etti.

"Hakkari’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da Bozkurt’ta..."

“Ben Türk komandosuyum düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, çatakta ve batakta. Hakkari’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da Bozkurt’ta… Her zaman ve her yerde daima hazır…”

Çevredeki vatandaşlar da alkışlarla komandolara destek verdi.





11 Ağustos'taki selin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Bozkurt'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Selin ardından yardım çalışmaları için ilçeye gelen komandolar da törende yer aldı. Komandolar törenin yapıldığı alana Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıp Vatan sana canım feda sloganı atarak geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Bakan Soylu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu . Daha sonra günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Törenin ardından komandolar ilçe merkezinde Her şey vatan için ve Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganı atarak yürüdü.

Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor. Caddede biriken ve iş yerlerine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çaba gösteren ekiplere, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan askerler ile bazı iş yeri sahipleri de destek veriyor.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele sebep oldu. Selin etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, çok sayıda araç ise sele kapıldı. Şu ana kadar 62 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesi büyük yıkıma uğradı. Sel bölgelerinde arama ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçlerinin canla başla mücadelesi sürüyor. Bozkurt'ta da enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra kaybolan vatandaşların bulunması için hava destekli insanlı ve insansız hava keşif araçları ile arama kurtarma çalışmalarına destek veriliyor. Kadavra köpekleriyle birlikte enkazın altında kalan vatandaşların cenazelerini de ulaşılmaya çalışılıyor. Çok sayıda ilden bölgeye sevk edilen Mehmetçik ise, Bozkurt'ta toprak altında kalan vatandaşların cansız bedenlerini arama çalışmalarını da sürdürüyor. Bölgeye çeşitli illerden sevk edilen komandolar da, ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler halinde ayrılan komandolar, sokak sokak gezerek, dükkanlara dolan metrelerce yüksekteki çamur ve enkaz yığınlarını kaldırıyor. Komandolar, ev ve iş yerlerine taşınan tomruk ve kütükleri, elektrikli testere ile keserek bulundukları yerden kaldırıyor. Ayrıca komandolar, ev ve iş yerlerinde sel suları sonrasında hasar gören ya da kullanılamaz hale gelen eşyaları da dışarı çıkartıyor. Sokak ve caddelerde biriken çamurlarda el arabasıyla şehir dışına taşınıyor.





Komandolar, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sular altında kalan camideki çamur tabakasının temizlenmesinin ardından camiyi deterjan ve sabunla yıkadı. Cami imamı Mustafa Aslan, Türkiye'nin afette Bozkurt'un yanında olduğunu vurgulayarak, Askerlerimize, polislerimize özellikle teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, güç kuvvet versin. Bizleri hiçbir yerde, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. diye konuştu.

Suriye'de sınır ötesi operasyonlara katılan komanda birlikleri, şimdi de sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için çalışıyor. Askerlerin bir kısmı ellerine aldıkları kürek ve el arabaları ile dükkanların içini temizlerken, bir kısmı da yapılan iş bölümü sonucu diğer işlere koşuyor. Jandarma personeli, bölgenin bir an önce eski günlerine dönmesi için canla başla mücadele ediyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında görevli Mehmetçik, yangının söndürülmesinin ardından komando marşı söyleyerek kışlasına döndü.



Hatay'ın Dörtyol ilçesi Şifalısu bölgesinde bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan alevlerle etkin bir şekilde mücadele edildi. Mücadeleye asker ve polislerimiz de destek verdi. Yangına 2 helikopter, karada ise 50 arazöz ve su tankı, 5 dozer ve 250 personelle müdahale edildi. Hatay Valiliği'nin talebi üzerine yangın bölgesine destek için görevlendirilen 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 personel yangının söndürülmesinin ardından komando marşı eşliğinde kışlasına döndü.



Havada yangın helikopteri, karadan ise İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği görüldü.



