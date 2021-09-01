Komandolardan Bozkurt'a marşlı veda: Çatakta, batakta, Bozkurt’ta daima göreve hazır!

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.
Sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen yüzlerce komando, ev ve dükkanların temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getirdi.
YUVAYA DÖNÜŞ
Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü ilçenin girişinde bulunan Bozkurt yazısı önünde ant içerek birliklerine dönmeye başladı.
Kastamonu 5. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görevli komandoların yüksek sesle söylediği komando andı tüyleri diken diken etti.
"Hakkari’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da Bozkurt’ta..."
“Ben Türk komandosuyum düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, çatakta ve batakta. Hakkari’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da Bozkurt’ta… Her zaman ve her yerde daima hazır…”
- Çevredeki vatandaşlar da alkışlarla komandolara destek verdi.