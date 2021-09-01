Komandolardan Bozkurt'a marşlı veda: Çatakta, batakta, Bozkurt’ta daima göreve hazır!

Sınır ötesi operasyondan dönen komandolar Bozkurt'ta yaraların sarılması için çalışıyor

Suriye'de sınır ötesi operasyonlara katılan komanda birlikleri, şimdi de sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için çalışıyor. Askerlerin bir kısmı ellerine aldıkları kürek ve el arabaları ile dükkanların içini temizlerken, bir kısmı da yapılan iş bölümü sonucu diğer işlere koşuyor. Jandarma personeli, bölgenin bir an önce eski günlerine dönmesi için canla başla mücadele ediyor.