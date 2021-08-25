Gündem Bozkurtta temizleme çalışmaları sürüyor Buldukları eşyalar komandoları duygulandırdı
KASTAMONU

Bozkurt'ta temizleme çalışmaları sürüyor: Buldukları eşyalar komandoları duygulandırdı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde markette çalıştığı sırada sele kapılarak hayatını kaybeden genç kıza ait telefonu ve 50 TL parasını enkaz altından çıkaran komandolar, duygu dolu anlar yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Bozkurtta temizleme çalışmaları sürüyor: Buldukları eşyalar komandoları duygulandırdı
Malzemeler, tutanak tutularak muhafaza altına alındı.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu’nun Azdavay, Küre, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı.

İHA

Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü, onlarca araçta sel sularıyla birlikte denize Ezine Çayı üzerinden denize sürüklendi.

İHA

Sel felaketinin yaşandığı sırada markette çalışırken yakalanan Gizem Meryem Özgün, sele kapılarak hayatını kaybetti. Gizem Meryem Özgün’ün cenazesi, sel sularının çekilmesiyle bulunarak toprağa verildi.

İHA

Komandoları duygulandırdı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor.

İHA


Ellerinde küreklerle zarar gören ve balçıkla kaplanan iş yerlerinin temizliğine yapan komandolar, Gizem Meryem Özgün’ün hayatını kaybettiği markette temizlik çalışması yaptığı sırada balçıkların içerisinde cep telefonu buldu.

Telefonun kabında 50 lira para ile kredi kartı ve anahtarlar çıktı.

Komandoları duygulandıran malzemeler, tutanak tutularak muhafaza altına alındı.

Sel felaketinde 40 metre genişleyen Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek
GÜNDEM
Sel felaketinde 40 metre genişleyen Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek

Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.
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Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü.
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Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı.
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JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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Görüntüler korkunç: Bozkurt’taki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli olurken görüntüler ise deprem sonrasını andırdı. Sel felaketi sonrası dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.


Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'tan çok özel görüntüler: Bakan Soylu selzedelerle yakından ilgilendi
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Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'tan çok özel görüntüler: Bakan Soylu selzedelerle yakından ilgilendi
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerinin durumunu görmek için ilçeye gelen bir aile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla karşılaşıyor. Aileyle yakından ilgilenen Süleyman Soylu'nun hasta bir kişinin ilaçlarına kadar sorması dikkatlerden kaçmıyor.

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.


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