Sel felaketinde 40 metre genişleyen Bozkurt'taki Ezine Çayı böyle ıslah edilecek

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Sel en çok 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt'u vurdu. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla oluşan sel cadde ve sokakları içine aldı, evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi, araçlar sürüklendi.

Ezine Çayı kenarındaki, 3 yıl önce yapılan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı, yanındaki 2 binanın ön cephesi çöktü. Sel nedeniyle 70 kişi öldü, 10 kişi kayboldu.

İNCE TEMİZLİK YAPILIYOR

Harabeye dönen ilçede selin izlerinin silinmesi için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Aramalarla ilçede temizlik çalışmaları da devam ediyor. İlçe merkezinde, selin getirdiği kütük ve ağaç parçalarıyla hurda araçların kaldırılması tamamlandı. Cadde ve sokaklarla iş yerlerindeki kaba temizlik çalışması da bitti. Yüzlerce ekip cadde ve sokakları suyla yıkayıp, dükkanlarla binaların bodrum katlarında ince temizlik çalışmalarını sürdürdü.

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4 KÖPRÜ YAPILACAK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce selin ardından Ezine Çayı'nın ıslahı kapsamında yapılacak çalışmalar belirlendi. Buna göre, şiddetli yağış sonrası taşan ve zarar gören Ezine Çayı'na 4 bin 500 metre ıslah duvarı ve üzerine 4 kemer tipli köprü yapılacak.

Ayrıca, çayın üstüne 10 adet seki (taşkına engelleyici yapı) ile 15 adet tersip bendi kurulacak.

Çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor.

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DHA

EZİNE ÇAYI'NIN YATAĞI SELDE 40 METRE GENİŞLEMİŞ

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Havza Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Miraç Aydın, Bozkurt'ta yaşanan selde Ezine Çayı'nın yatağının yaklaşık 30-40 metre genişlediğini, bunun da bazı binalarda yıkıma neden olduğunu söyledi.

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Bölgede incelemelerde bulunan Aydın, Ezine Çayı'nın büyük bir havzası olduğunu söyledi.

Çayın havzasının yaklaşık 376 kilometrekarelik bir alana sahip olduğuna işaret eden Aydın, "Oldukça eğimli bir arazi. Eğimli alanlar daha fazla yüzeysel akışa sebebiyet vererek, derelere daha çok materyalin taşınmasına neden oluyor. Bu da selin şiddetini artırıyor." dedi.

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DHA

İklim değişikliğinin son zamanlarda kendini daha çok hissettirdiğine dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:

"Yağışlar eskisi gibi düzenli gerçekleşmiyor. Rize'deki, Dereli'deki felaketlerin hepsinde yağışların son 100 yılda gerçekleşmediğini görüyoruz. Ortalamanın 2-3 katı yağışlar olduğunu görüyoruz. Buradaki yağış oranlarına baktığımızda geçmiş yılların çok üstünde olduğunu görüyoruz. Geçen sene ağustos ayında metrekareye 40 kilogram yağış düşmüş. Geçmiş 10-15 yıla baktığımızda 40-50 kilogram arasında düştüğünü görüyoruz. Afetin yaşandığı gün burada metrekareye 139 kilogram yağış düşmüş. Havzanın ilerisinde Mamatlar diye bir yer var, burada 450 kilogram bir yağıştan bahsediyoruz. Geniş ve engebeli bir havza olduğu için şiddetli yağış, taş blokları, kaya parçalarını, ağaçları selle birlikte Bozkurt ilçesine getirdi."

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'HES patladı' iddiaları doğru değil

Selden sonra gündeme gelen "HES patladı" iddialarına da değinen Doç. Dr. Aydın, "Şiddetli yağış ve eğimli araziden gelen materyal nedeniyle köprülerin yıkılması, tıkanması normaldir. HES'in yıkıma sebebiyet verdiği söyleniyor ama bu çok da doğru bir yaklaşım değil, 376 kilometrelik büyük bir havzadan gelen su miktarından bahsediyoruz. Yukarı havzadan gelen su önündeki ağaç materyalleri, kaya kütlelerini getirerek önüne ne çıkarsa zarar vermiş" ifadelerini kullandı.

DHA

"DERE YATAĞININ KENARLARINA TAMPON BÖLGELER KURMALIYIZ"

Alınabilecek önlemlerin altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"İklimden oluşan farklılıkları nedeniyle yağış rejimini değiştirme şansımız yok. Alacağımız önlemlerle bunun zararını azaltmamız lazım. Geniş perspektiften baktığımızda neredeyse Bozkurt ilçesinin tamamının dere yatağında olduğunu görüyoruz. İlçeyi tamamen kaldıralım diyemeyiz. İlçe buraya kurulmuş ve maalesef dere yatağının daraltıldığını görüyoruz. Dere yatağı maalesef 30-40 metre kadar daraltılmış. Gelen yağış suları o yatağa sığmadığı için yerleşim yerlerine kanalize olmuş. Beraberinde taş, kaya ve ağaçları getirerek hem mal hem de can kaybına neden olmuş. Karşı taraftaki bendin yıkılıp dere yatağının 30-40 metre genişleyip içeri girdiğini, bu sebepten de binaların yıkıldığını görüyoruz. Dere yatağının hemen yakınına bina yapmamamız gerekiyor. Dere yatağının kenarlarına tampon bölgeler kurmalıyız. Bunun büyüklüğü ekolojik şartlara göre belirlenir. Yatağın kenarına bir tampon bölge yapsak, selin şiddeti burada azalırdı. Yatağın kenarı direkt yerleşime açılmamalı, 100 metre olur, 200 metre olur ama mutlaka bir tampon bölge lazım."

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"ERKEN UYARI SİSTEMİ ŞART"

Erken uyarı sistemlerinin şart olduğunu dile getiren Aydın, can kaybını azaltmak için erken uyarı sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Aydın, "Havzanın yukarısına düşen yağışı önceden bilip bunu vatandaşlara bildirmemiz gerekiyor. Bu süreçte vatandaşların önlemler almaları gerekiyor. Burada bir uyarı yapılmış ama zamanında ve çok yeterli olmadığı, vatandaşların da bilinçli hareket edemediği görülüyor. Vatandaşların selin hangi boyutta olacağını anlayamadığı için can kaybının arttığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 8 Bozkurt ve Abana ilçelerinde 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketi üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç ekibi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bir buçuk metreyi bulan suyun içindeki arama faaliyetlerine Kağanlar da katılıyor. Ekipler, çayın döküldüğü Karadeniz sahilinde aramalarına devam ediyor. Suların çekildiği bölgede arama faaliyetleri, Ezine Çayı ile çayın döküldüğü Karadeniz sahilinde yoğunlaştırılırken, diğer ekipler de kıyıda tarama gerçekleştiriyor. Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri de denizde sürekli devriye görevi yürütüyor. Jandarma komando timi 'Kağanlar', Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda 'kayıp' arıyor Jandarma komando timi 'Kağanlar', Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda 'kayıp' arıyor Jandarma komando timi 'Kağanlar', Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda 'kayıp' arıyor Sel bölgesinde acı görüntü: Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda kayıplar aranıyor Kastamonu'nun sel felaketinin yaşandığı Abana ilçesinde görevli Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığında görevli "Kağanlar" timi, Ezine Çayı'nın Karadeniz'e döküldüğü alanda kayıpları arama çalışması yürütüyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Selin vurduğu Bozkurt'ta kayıp 26 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ekipleri hem ilçenin içinden geçerek taşan Ezine Çayı güzergahında hem de çayın döküldüğü Karadeniz ve sahil kesiminde arama çalışması yapıyor. AFAD'ın su altı ve su üstü ekiplerinin denizde yaptığı çalışma görüntülendi. Botla denize açılan ekipler, özellikle çayın döküldüğü bölge ve kayalık alanlarda yoğunlaştı. Ancak sel nedeniyle denizin bulanık olması çalışmaları zorlaştırdı. Ekipler, görüşün sıfır olduğu noktalarda arama çubuklarıyla tarama yaparken, görüş olan bölgelerde ise dalış yaptı. Zonguldak'tan gelen AFAD'ın su altı ekibinde bulunan Atilla Çağlar, selin yaşandığı ilk günden itibaren 350'ye yakın kişinin tahliyesini gerçekleştirdiklerini, şimdi de kayıpların bulunması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Çağlar, Kayıp arama çalışmalarında denizde görev alan ekiplerimiz var su altı ve su üstü olmak üzere. Ezine Çayı'nda ve Kastamonu'nun diğer köylerinde de arkadaşlarımız var. Şu anda da günde 12-13 saat çalışıyoruz. Sabah 06.00’da deniz ekibimizle çıkıyoruz, su altı ve su üstü arama yapıyoruz dedi. Ezine Çayı'nın Karadeniz ile birleştiği yerde görüş alanının olmadığını ifade eden Çağlar, Ne yazık ki oradan gelen sel sularının bulanık olduğu yerlerde görüş yok. Orada arama çubuklarıyla çalışma yapıyoruz. Görüş olan yerlerde kayıp vatandaşlarımızın sıkışabileceği alanları dalış yaparak tarıyoruz diye konuştu. Arama Kurtarma çalışmalarına katılan Deniz polisi ekipleri, Karadeniz açıklarında kayıpları arama çalışmalarını sürdürüyor. Bozkurt'taki sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 62 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kayıp 26 kişi Karadeniz'de aranıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) su altı ekipleri, botlarla denize açılıp, görüş açısı olmayan yerlerde arama çubukları, diğer bölgelerde de dalış yaparak arama yapıyor.



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OYNAT 00:49 Bozkurt'ta sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketi yaşanmadan hemen önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bozkurt ilçesinde bir vatandaşın cep telefonuyla Ezine Çayı'nın kenarında kaydettiği görüntüler, selin başladığı ancak felakete dönüşmeden önceki anları yansıtıyor.



Görüntülerde, bir kişinin çayın yukarısında sel nedeniyle 2 kişinin sulara kapıldığını, sel sularının geldiği anda kimsenin kaçma imkanı olmayacağını söyleyerek vatandaşları uyarmaya çalıştığı görülüyor. Uyarılara rağmen bazı vatandaşların merakla bölgedeki bekleyişlerini sürdürmeleri dikkati çekiyor.



Yoldaki araçların selin bulunduğu alandan hızlı bir şekilde uzaklaştırıldığı, zemin katların boşaltılması için vatandaşların uyarıldığının da yer aldığı görüntüde, çayın üzerindeki köprünün yıkılmadan önceki hali de görülüyor. BiP'te paylaş

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