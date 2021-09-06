Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki okullarda yüz yüze eğitimin başlaması için hazırlıklar sürüyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta ilçedeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu. Selde okulların büyük bölümü de zarar gördü.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçede yüz yüze eğitimin 20 Eylül'de başlamasına karar verildi.

Öğrenci ve öğretmenlere tablet dağıtılıyor

Okulların açılacağı tarihe kadar öğrenciler uzaktan eğitim alacak. Öğrenci ve öğretmenlerin problem yaşamaması için 1066 tabletin dağıtımına Bozkurt Kaymakamlığı tarafından başlandı. İlk tabletlerin dağıtımını Kaymakam Murat Atıcı yaptı.

FOTOĞRAF 6 Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde şu ana kadar 62 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp ihbarlarına ilişkin arama çalışmaları ise hem çöken Ölçer Apartmanı enkazında hem de ilçe merkezinde ve taşan Ezine Çayı güzergahında sürüyor. Yüzlerce arama kurtarma ekibi, harabeye dönen ilçede cadde ve sokaklar ile iş yerlerinde temizlik çalışması yapıyor. Çamur ve balçıkla dolan cadde ve sokaklar ile iş yerleri ve binaların bodrum katları temizleniyor. İlçede selin izleri silinmeye çalışılırken hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde yapılan temizlik çalışmaları felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Özellikle tüm arama çalışmalarında aktif şekilde yer alan PAK ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yaptığı temizlikte bodrum katın tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görüldü. Ekipler, el arabası ve küreklerle çamur ve balçığı dışarı çıkardı. Giriş katındaki cihazların bazılarının sel sularına kapıldığı bazlarının ise tamamen bozulduğu görüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüleri de Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde temizlik çalışması yapıp, tüm masa ve sıraları yıkayarak yeni eğitim öğretim yılına hazırlamaya çalıştı. AFAD gönüllüsü Sinan Koçoğlu, Bolu’dan buraya geldik. Okulun katlarını temizledik, şu anda masa ve sandalyeleri temizliyoruz. Okulu yeni yıla hazır edeceğiz inşallah dedi. Ayrıca, Ezine Çayı kenarında bulunan ve selden zarar gören Fatih Apartmanı'nın yıkım çalışmaları dün akşam saatlerinde başladı. Bugün de devam eden çalışmalar sonucu bina kontrollü şekilde tamamen yıkıldı. Bozkurt'ta selin izleri siliniyor: Hummalı temizlik çalışmaları sürüyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıpları arama çalışması sürerken, temizlik çalışması ile de selin izleri silinmeye çalışılıyor. Sel felaketinde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerince yapılan çalışmada binanın giriş katının tamamen çamur ve balçıkla dolduğu görüldü. BiP'te paylaş

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Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Dilek Çetinkaya, okullarının selde zarar gördüğünü, okulunu çok özlediğini söyledi. Çetinkaya, "Okulların bir an önce açılmasını istiyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah arkadaşlarımla mutlu oluruz." dedi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Ecenur Çetinkaya ise "Arkadaşlarımı da okulumu da çok özledim. Okulların açılmasını bekliyorum." diye konuştu.

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İnşaat ve tadilat çalışmaları sürüyor

Okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanması için çalışmalar hızlandı. Okul binalarının inşaat işleri sürüyor.

Yeni eğitim öğretim döneminde, binası yıkılan Bozkurt Ortaokulu Fatih İlkokulu'nda eğitim verecek. İlkokulun ek binasında da anaokulu öğrencileri eğitim alacak.

Binası zarar gören İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi de Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde eğitim verecek.