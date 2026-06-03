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Sınır hattına yeni takviye: Zorlu iklim şartlarında kesintisiz devriye

Sınır hattına yeni takviye: Zorlu iklim şartlarında kesintisiz devriye

Oğuzhan Ürüşan
12:423/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hudut birliklerinin kış şartlarıyla mücadelesine yeni araç desteği sağlandı.
Hudut birliklerinin kış şartlarıyla mücadelesine yeni araç desteği sağlandı.

Hudut birliklerinin zorlu kış şartlarında sınır güvenliğini kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla 9 yeni kar üfleme aracı göreve başladı. Ağrı, Hakkâri ve Van'da kullanılacak araçlarla kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgelerde devriye yolları açık tutulacak.

Türkiye'nin doğu sınırlarında görev yapan hudut birliklerinin kış şartlarıyla mücadelesine yeni araç desteği sağlandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından tedarik edilen 9 kar üfleme aracı, sınır güvenliğinin kesintisiz sağlanması ve düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla hudut birliklerine tahsis edildi.

Araçlar, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı, Hakkâri ve Van'da görev yapmaya başladı. Böylece sınır hattında yürütülen devriye faaliyetlerinin iklim şartlarından bağımsız şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Kar kalınlığı 4 metreye ulaşıyor

Hudut birliklerinin sorumluluk alanlarında bulunan bazı bölgelerde kış aylarında kar kalınlığı yer yer 3 ila 4 metreye kadar çıkıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle sınır hattı boyunca uzanan devriye yolları kapanırken, güvenlik duvarlarının bulunduğu alanlarda da kar birikintileri oluşabiliyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla kullanılan yeni kar üfleme araçları sayesinde devriye güzergâhlarının sürekli açık tutulması ve sınır hattındaki güvenlik faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi sağlanıyor.

Saatte 3 bin ton kar temizliyor

Göreve başlayan kar üfleme araçları saatte 3 bin 500 ton kar temizleme kapasitesine sahip bulunuyor. Araçlar, 2,5 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini 40 metre uzaklığa kadar savurabiliyor.

Yetkililer, sınır hattındaki teknik ekipman ve araç kapasitesinin sert iklim ve arazi koşullarına uygun şekilde sürekli güçlendirildiğini belirterek, devriye faaliyetlerinin en zorlu hava şartlarında dahi kesintiye uğramamasının hedeflendiğini ifade etti.

Düzensiz göçle mücadeleye destek

Yeni araçların devreye alınmasıyla birlikte sınır hattındaki güvenlik seviyesinin artırılması ve düzensiz göçle mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor. Hudut birliklerine tahsis edilen teknik ekipmanlar sayesinde sınır güvenliğine yönelik faaliyetlerin yılın her döneminde planlandığı şekilde sürdürüldüğü belirtiliyor.



#İçişleri Bakanlığı
#Göç İdaresi Başkanlığı
#Sınır Yönetimi
#devriye
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