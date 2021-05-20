Gündem Şırnakta etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride aranan Hatip Kılıç olduğu belirlendi
ŞIRNAK

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride aranan Hatip Kılıç olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride aranan "Şervan Eğit Muş" kod adlı Hatip Kılıç olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Şırnakta etkisiz hale getirilen teröristin turuncu kategoride aranan Hatip Kılıç olduğu belirlendi
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2021-32 Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce dün düzenlenen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimlik tespit çalışması tamamlandı.

Söz konusu teröristin örgütün sözde Botan eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride aranan "Şervan Eğit Muş" kod adlı Hatip Kılıç olduğu belirlendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.' ifadeleri kullanıldı.

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