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SİVAS

Sivas'ta kadınlar dik yamaçlara çıkıp topluyor: Bardağı 20 liradan satılıyor

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yöre kadınları, 1650 rakımlı Kızıldağ'ın dik yamaçlarına çıkıp kalın dallı yabani bir sarımsak türü olarak bilinen 'körmen otu' topluyor.

Haber Merkezi DHA
Sivasta kadınlar dik yamaçlara çıkıp topluyor: Bardağı 20 liradan satılıyor - Sivas haberleri
Kadınlar, körmen otu toplamak için sabahın erken saatlerinde 1650 rakımlı Kızıldağ'ın dik yamaçlarına çıkıyor.

İmranlı ilçesinde ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen körmen otu toplamak için yöre kadınları seferber oldu. Kadınlar, kalın dallı yabani bir sarımsak türü olarak bilinen körmen otu toplamak için sabahın erken saatlerinde 1650 rakımlı Kızıldağ'ın dik yamaçlarına çıkıyor.

DHA

Bardağı 20 liradan satılıyor

Güneş altında, engebeli arazide yabani otların arasında buldukları körmen otunu elleriyle ayıran kadınlar, topladıkları bu bitkiyi daha sonra poşetlere koyarak evlerine taşıyor. Çeşitli yemeklerde kullanılan ve yörede tüketimi yaygın olan körmen otu, kurutularak bardağı 20 liradan satılıyor.

DHA

"Zor şartlar altında topluyoruz"

Körmen otu toplayan ev kadını Nuran Demirer, "Değişik bir kokusu ve kendine özgü aroması var. Körmen bitkisinin aroması çorbalarımıza çok güzel bir tat veriyor. Yoğurt ve madımak çorbalarımızda mutlaka olmazsa olmazımız olan bir bitkidir. Zor şartlar altında topluyoruz. Ama bizim için vazgeçilemez bir aroma olduğu için zorluklara katlanıyoruz" dedi.

DHA

Kent merkezinden İmranlı’ya her yıl körmen toplamaya geldiğini söyleyen Yasemin Demirer ise, "Toplarken çok zorlanıyorum. Hiç bu kadar zor şartlarda ot toplamamıştım" diye konuştu.

Sevda Demirer de, "Zorlu şartlar altında topluyoruz ve çok yoruluyoruz. Topladığımız ot da çok kıymetli, çok sevdiğimiz için severek topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya'da izinle ormandan topluyorlar: Kilosu 350 lirayı buluyor
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Gazipaşa'da, orman köylüsünün sezonluk geçim kaynaklarından mantar türü olan kuzugöbeği, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda başlayıp, mart ve haziran döneminde kesimi yapılmış orman sahalarında 1600 metreye kadar bölümlerde doğal olarak yetişiyor.
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Yeniköy, Sugözü, Çığlık, Çile, Doğanca ve Gökçesaray mahallelerinde orman köylüleri, kuzugöbeği mantarını toplayıp, bütçelerine katkı sağlıyor.
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Kuzugöbeği, doğada ilk görüldüğü zaman kilosu 350 liradan alıcı bulurken, orman sahalarında çoğalmasıyla kilo fiyatı 150 liraya kadar geriliyor.
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Kuzugöbeği, kurutulmuş olarak da tüketiliyor. Kurutulmuş kuzugöbeğinin kilosu ise 1500 liradan satılıyor. Toplanması ve tüccarlarca satın alınması Orman İşletme Müdürlüğünden izne tabi olan ürün, Gazipaşa'da sezonluk olarak orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alıyor.
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BÜTÇEME DESTEK OLUYOR<br>​<br>​ Gazipaşa'ya bağlı Aydın Mahallesi'nde yaşayan ve yaş sebze- meyve üretimi yaparak geçimini sağlayan Cengiz Uğur, Kuzugöbeği mantarı toplamaya geldim. Bahar ayının gelmesiyle seyreltilmiş ormanlık alanlarda kendiliğinden çıkan kuzugöbeği mantarı orman köylüsünün sezonluk geçim kaynağı olarak topluyorlar. Kilosu mart ayı başlarında 350 liradan alıcı bulurken, bugünlerde 150 liraya kadar satılıyor. Yine de iyi bir geçim kaynağı olarak toplayanların hanesine katkı sağlıyor. Ben de günlük 2-3 kilo kadar topluyorum. Benim bütçeme destek sağlıyor dedi.
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Avokado üretimi ve satımı yapan arkadaşlarıyla kuzugöbeği toplamak için ormanlık alan gelen Kemal Özarslan da kesimi yapılmış ormanlık alanlarda daha fazla olan kuzugöbeğinin faydasının saymakla bitmeyeceğini anlattı.
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Özarslan, topladığı kuzugöbeği fazla olursa sattığını, az olduğunda ise evde pişirip, yediğini söyledi.
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Antalya'da izinle ormandan topluyorlar: Kilosu 350 lirayı buluyor
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman köylüsü, baharın gelmesiyle kesimi yapılmış orman sahalarında yetişen kuzugöbeği mantarını toplayıp, ekonomisine katkı sağlıyor. Dönemine göre kuzugöbeğinin kilosu 150-350 liradan alıcı buluyor.


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