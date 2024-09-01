Sokağı kapatan düğün konvoyundaki 28 araca ceza yağdı: Başsavcının kızının düğünü iddiaları yalan çıktı

Kocaeli’nin Gölcük merkez mahallesinde Preveze caddesi üzerinde bir düğün konvoyu, bir saatten fazla süresince sokağı trafiğe kapattı. Yolu kullanamayan vatandaşlar ile konvoy sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Konvoydaki kişilerle alkollü bir şahıs arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.





Olay yerine gelen polisin sakinleştirme çabalarına rağmen polisle de tartışmaya giren şahıs polis merkezine götürüldü, düğün konvoyundaki 28 araca da cezai işlem yapıldı

Başsavcının kızı iddiası yalan

Sosyal medyada yayınlanan haberde geçen düğünün bir başsavcının kızının düğünü olduğu iddiasının doğru olmadığı açıklandı.



