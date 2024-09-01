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Sokağı kapatan düğün konvoyundaki 28 araca ceza yağdı: Başsavcının kızının düğünü iddiaları yalan çıktı

Kocaeli’nde 1 saatten fazla sokağı kapatan düğün konvoyundaki kişilerle sokaktan çıkamayan bir vatandaş arasında küfürlü tartışma çıktı. Mahalle sakinlerinin ısrarla polisi araması sonrası olay yerine gelen ekiplerin sakinleştirme çabalarına rağmen polisle de tartışmaya giren şahıs polis merkezine götürüldü, düğün konvoyundaki 28 araca da cezai işlem yapıldı. Sosyal medyada yayınlanan haberde geçen düğünün bir başsavcının kızının düğünü olduğu iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

12:52 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 12:53 - 1/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kocaeli'de düğün konvoyunun yolu kapatması nedeniyle gerginlik çıktı.
Kocaeli'de düğün konvoyunun yolu kapatması nedeniyle gerginlik çıktı.

Kocaeli’nin Gölcük merkez mahallesinde Preveze caddesi üzerinde bir düğün konvoyu, bir saatten fazla süresince sokağı trafiğe kapattı. Yolu kullanamayan vatandaşlar ile konvoy sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Konvoydaki kişilerle alkollü bir şahıs arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.


Olay yerine gelen polisin sakinleştirme çabalarına rağmen polisle de tartışmaya giren şahıs polis merkezine götürüldü, düğün konvoyundaki 28 araca da cezai işlem yapıldı

Başsavcının kızı iddiası yalan

Sosyal medyada yayınlanan haberde geçen düğünün bir başsavcının kızının düğünü olduğu iddiasının doğru olmadığı açıklandı.


#Kocaeli
#Düğün Konvoyu
#Kavga
29 dakika önce
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