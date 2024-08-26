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Hayat

Düğün yolunda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var

16:42 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:47 - 26/08/2024 Pazartesi
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, 1'i ağır 26 kişi yaralandı. Devrilen otobüsteki yolcular itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılarak, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların Denizli'den İzmir'e düğün için gittiklerini öğrenildi.

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Kaza bugün saat 14.00 sıralarında Antalya - Denizli kara yolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.


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Acıpayam ilçesinin Yazır Mahallesi'nden İzmir'e düğüne gidenleri taşıyan Bayram Karagöz, kullandığı 20 KK 204 plakalı otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti.


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Kontrolden çıkan otobüs, yol ortasına devrildi.


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Otobüs şoförüyle birlikte 1'i ağır 26 kişi yaralandı. 

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


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Devrilen otobüsteki yolcular itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.


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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Düğün yolunda feci kaza

#Denizli
#kaza
#yolcu minibüsü
#Pamukkale
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