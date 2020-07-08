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Gündem "Ayasofyanın müzeye çevrilmesi kararı Danıştay tarafından iptal edildi" iddiası
POLİTİKA

Son dakika: ​"Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi kararı Danıştay tarafından iptal edildi" iddiası

"Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi kararı Danıştay tarafından iptal edildi" iddiası

Türkiye'nin merakla beklediği Danıştay'ın Ayasofya kararıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Okan Müderrisoğlu, canlı yayında aktardığı kulis bilgisinde Danıştay'ın oy birliğiyle Ayasofya hakkında verilen 'müzeye çevrilmesi' kararının hukuka aykırı olduğunu değerlendirdiğini ve dolayısıyla Ayasofya'nın cami statüsünü koruduğunu belirtti. Müderrisoğlu ayrıca, Danıştay tarafından alınan ve merakla beklenen bu kararın yazım aşamasında olduğunu da ekledi.

Haber Merkezi Diğer
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu.

NTV'de açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu, Ayasofya'nın cami statüsüne çevrilmesiyle ilgili Danıştay'ın karar aldığı iddiasıyla ilgili özetle şu ifadeleri kullandı:

Yeni Şafak o salona girdi: İşte Ayasofya'nın tapusu
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"Danıştay 10'uncu Dairesi bu konunun hukuken sağlam hukuki argümanlar üretilerek ve konunun esasına girilerek konunun çözülmesinden yana irade sergiledi. Bunun altını çizelim.

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Yani bu konuda idarenin yetkisi vardır ya da yoktur konusu siyasetin ve günlük polemiğin bir başlığıdır. Bunun da açıklanabilir, karşı çıkılabilir, onaylanabilir argümanları vardır ancak ben Danıştay'dan edindiğim izlenimi söyleyeyim ki esasına bu konunun girerek bunu reddetmelisiniz. Bu idari tasarruftur.

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Karar oy birliğiyle verildi

Bu konuda kararı da oluşturdu. İdari yargılama usulü bu kararın 15 gün içerisinde yayınlanmasına amir. Dolayısıyla o karar yayınlandığından itibaren de çok somut sonuç ifa edecek.

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Benim öğrendiğim, buradan kamuoyuyla da paylaşayım. Umarım da yanılmam. Oy birliğiyle bir karar tesis edildiği.

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Ayasofya'nın statüsü kökten değişiyor

  • Dolayısıyla da Ayasofya'nın statüsü ile tartışmaların kökten ortadan kaldırabilecek; en azından hukuki nitelikte bir karar olduğu yönünde. Altını çizeyim bu karar oy birliğiyle alındığı yönünde duydum.

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
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86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.


Ayasofya'nın statüsü camidir

Bakanlar Kurulu kararı ile Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin kararın uygulanabilir olmadığı hususundaki argümanların sağlam bir şekilde ortaya konulacağı kanaatindeyim. Sonuçta Ayasofya'nın statüsü cami statüsüdür.

Danıştay hukuka uygun bulmadı

Danıştay, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığına ilişkin yargılama faaliyetiyle bu kararın iptali yönünde bir tasarruf ortaya koyacak. En azından benim öğrendiğim bu. Ben Danıştay adına henüz kamuoyuyla paylaşılmayan bir kararı aktaracak bir konumda değilim. Benimki bir gazetecilik faaliyeti neticesinde bir kulis bilgisi. Bu kararın oy birliğiyle alındığını duydum ve bu kararın yazım aşamasında olduğunu duydum."

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