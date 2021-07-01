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ANKARA

Ankara'da katliama hazırlanan 3 terörist yakalandı

Bombalı eylem yapmak için Suriye'den Ankara'ya geldiği belirlenen PYD/YPG terör örgütü mensubu 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika haberleri: Ankarada katliama hazırlanan 3 terörist yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla yurda girdiği ve Ankara'ya geldiği tespit edilen 2 araç içerisinde 10 şüpheli yakaladı. Yakalanan şüphelilerden H.H.C.'nin üzerinde bombalı düzeneklere bağlanmak üzere hazır hale getirilmiş cep telefonu ele geçirildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar ile soruşturma derinleştirildi. Ele geçen dijital materyallerin incelenmesi üzerine H.H.C. ile birlikte M.S. ve A.S.'nin de PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içinde eğitim aldıkları, örgütün sözde özel kuvvetler elbiseleri ve uzun namlulu silahlarla fotoğrafları tespit edildi.

Özel eğitimli terörist.
Özel eğitimli terörist.

M.S. ve A.S. isimli şüpheliler de polisin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalandı. Devam eden incelemelerde ayrıca Suriye'de hazırlanmış patlayıcı madde fotoğrafları ortaya çıktı.

Teröristlerin Suriye'de çekilen fotoğrafları.
Teröristlerin Suriye'de çekilen fotoğrafları.

BOMBALI EYLEM İÇİN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu için İstihbarat, TEM ve Bomba İmha uzmanlarından oluşan özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan sorgu sonucunda, H.H.C.'nin Türkiye'ye bombalı eylem yapmak için girdiği ve daha önce 7 ay M.S. ile birlikte Suriye'de PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Çalışmalar derinleştirildikçe; şüphelilerin terör örgütü için Suriye'de faaliyet gösterdikleri, ideolojik ve silahlı eğitim aldıkları, örgüt için tünel kazdıkları ve H.H.C'nin bomba eğitimi verildikten sonra para teklif edilerek bombalı eylem için Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.

Ele geçirilen patlayıcılar.
Ele geçirilen patlayıcılar.

12 şüpheli, terör örgütü adına bombalı eyleme teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.H.C., M.S. ve A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ülkeye kaçak olarak giren diğer şüpheliler ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

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