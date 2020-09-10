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HATAY

Son dakika haberleri: Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından biri tutuklandı

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, 2012'de işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı. Ercan Bayat, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunuyordu.

Haber Merkezi AA
Ercan Bayat, terörden arananlar listesinde &quot;mavi&quot; kategoride bulunuyordu.
Ercan Bayat, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunuyordu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

  • Geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesine sevk edilen Bayat, 2012 yılındaki Samandağ ilçesinde işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu ile Reyhanlı'daki terör saldırısı dosyasında hakkında isnat edilen suçlardan tutuklandı.

"Mavi" kategoride aranıyordu

Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti.

2 ayrı saldırı

  • Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

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