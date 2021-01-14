Gündem Sona gelindi Taksimde yapılan caminin genel inşaatının yüzde 95i tamamlandı
İSTANBUL

Sona gelindi: Taksim'de yapılan caminin genel inşaatının yüzde 95'i tamamlandı

Taksim'de yapımı devam eden ve genel işçiliğinin yüzde 95'i tamamlanan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Taksim Camii’nde sona yaklaşıldı.
Taksim Camii’nde sona yaklaşıldı.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.

  • Genel işçiliğinin yüzde 95'i biten ve ramazanda ibadete açılması planlanan camide inşaat çalışmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak, yürütülüyor.

Caminin cephe taş kaplaması tamamlanırken zemin ve birinci kat döşeme ve duvar kaplama çalışmalarına da başlandı.

Taksim Camii’nde sona yaklaşıldı: Ramazan ayında açılacak
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Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camide sona gelindi.
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Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii inşaatında çalışmalar pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.
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2019 yılında kaba inşaatı tamamlanarak ince işçiliklerine geçilen caminin pencere camları geçtiğimiz günlerde takılmıştı.
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61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin şerefeleri de tamamlandı. Son hali drone ile havadan görüntülenen caminin, inşaatının dış cephe çalışmasının bittiği görüldü.
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Caminin kapalı ibadet alanında 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Kadınlar için 465 metrekarenin ayrıldığı projede, 620 kadın bir arada namaz kılabilecek.
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Caminin açık ibadet alanındaysa 700 kişi namaz kılabilecek. Birinci bodrum katında çok amaçlı salon, abdesthane, dijital İslam kütüphanesi ve aşevi yer alıyor.
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Zemin ve birinci katta ise ibadet alanları, ziyaretçi dinlenme alanları ile vakıf merkezi yer alacak.
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Yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alana sahip yapının, 10 bin metrekaresi otopark, 5 bin metrekaresi ise cami, kültür merkezi ve vakıf merkezi olacak.
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Taksim Camii’nde sona yaklaşıldı: Ramazan ayında açılacak
Taksim Camii'nde şerefelerin tamamlanması ve iskelelerin kaldırılmasıyla cami ve minare tamamen ortaya çıktı. Son hali havadan görüntülenen camiinin açılışı Ramazan ayında yapılacak.

Yapının dekorasyon işlemlerinin yanı sıra zemin ile birinci kat prekast imalatları ile pencere prekast çalışmaları da sürüyor. Caminin ana kubbe prekast montajı ise sona erdi.

Tüm mekanlarında alçıpan kaplama ve sıva işleminin de tamamlanmak üzere olduğu caminin dış cephe ferforje çalışması zemin katta devam ediyor. Bunun yanı sıra caminin ana çelik kapı imalatı tamamlandı ve test aşamalarına geçildi.

Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen camide kullanılacak ahşap kaplama imalatları ise sürüyor.

Taksim Camii için son 5 ay: Yüzde 85'i tamamlandı, Ramazan'da ibadete açılacak
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Koronavirüs salgını nedeniyle inşaat çalışmalarına ara verilen Taksim Camii'nde faaliyetler sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor.
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Taksim'e yapılan caminin zemin üstü dış cephe işçiliğinin yüzde 100'ü tamamlandı.
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Camideki dekorasyon çalışmalarına devam ediliyor.
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Caminin prekast montajları, ahşap malzeme ve alçıpan kaplama imalatlarına geçildi. Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen caminin içine ise çalışmalar için iskele kuruldu.
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Giriş kapısının takılması beklenen caminin 61 metrelik 2 minaresinde de çalışmalar tamamlandı, dışarıdaki iskeleler söküldü.
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Genel işçiliğinin yüzde 85'i biten caminin ramazanda ibadete açılması planlanıyor.
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Taksim Camii için son 5 ay: Yüzde 85'i tamamlandı, Ramazan'da ibadete açılacak
Temeli 17 Şubat 2017'de atılan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa alanına ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii'nin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Genel işçiliğinin yüzde 85'i tamamlanan caminin Ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.


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