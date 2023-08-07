|
Gündem

Sosyal medyada alevlenen iftiralara cevap gecikmedi: AK Parti'li Zafer Sırakaya'dan 'dövizle askerlik' açıklaması

"Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in, 5 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, özellikle sosyal medyada, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacakları yönünde çeşitli iddialar yer aldı. İftira kampanyasına dönüşen iddialara ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya cevap verdi. Söylenti ve yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Sırakaya, "yönetmelikte yapılan değişiklik, sadece bedelli askerliğe yönelik olup, dövizle askerliği kapsamadığı açıkça belirtilmiştir." dedi.

18:13 . 7/08/2023 Pazartesi
AA
Askerlik (Arşiv)

Askerlik (Arşiv)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacaklarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in, 5 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, özellikle sosyal medyada, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacakları yönünde çeşitli iddiaların yer aldığına dikkati çekti.

"Dövizle askerliği kapsamıyor"

Zafer Sırakaya, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkeleriyle olan güçlü bağlarına zarar verebilecek bu haber, söylenti ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından ilgili yönetmelikte yapılan değişiklik, sadece bedelli askerliğe yönelik olup, dövizle askerliği kapsamadığı açıkça belirtilmiştir." bilgisini verdi.



#dövizle askerlik
#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
#Zafer Sırakaya
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konsolosluk Çağrı Merkezleri (2023)