Gündem Sosyal medyadan pantolon sipariş etti kutudan çıkanları görünce şok geçirdi
KOCAELİ

Kocaeli haberleri... Sosyal medyadan pantolon sipariş etti kutudan çıkanları görünce şok geçirdi

Sosyal medyadan pantolon sipariş etti kutudan çıkanları görünce şok geçirdi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sosyal medyada gördüğü bir alışveriş firmasından 150 TL karşılığında 5 adet pantolon sipariş veren 15 yaşındaki genç, gelen paket içerisinden pazarda 5 TL'ye satılan tayt ile kil maskesi geldiğini görünce büyük şok geçirdi.

Haber Merkezi İHA
Çağrı Uçar
Çağrı Uçar

Gölcük ilçesinde yaşayan Yeter ve İsmail Tayfun Uçar çiftinin 15 yaşındaki oğulları Çağrı Uçar, sosyal medya üzerinden kıyafet satışı yapan bir hesapta 5 adet pantolonun 140 TL’ye satıldığını gördü. Kampanyanın yapıldığı sosyal medya hesabının 260 bin kişi tarafından takip edildiğini gören Çağrı Uçar, 5 adet pantolon satın aldı.

Çarşaf siparişi verdi bakın ne geldi
GÜNDEM
Çarşaf siparişi verdi bakın ne geldi

Uçar’ın verdiği sipariş birkaç gün içerisinde kargo ile evine gönderildi. Uçar okul harçlıklarıyla biriktirdiği 150 TL’yi kargo firması çalışanına ödedi. Daha sonra gelen paketi açan Uçar, kutunun içerisinde 10 TL değerinde olan tayt ile yüz maskesi yapımında kullanıldığı belirtilen killi toprak çıktı. Paketten çıkanları gören Uçar büyük şaşkınlık yaşadı. Durumu öğrenen Uçar’ın babası İsmail Tayfun Uçar ise kargoyu iade etmek istedi. Kargo firması yetkililerinden böyle bir durumun mümkün olmadığını öğrendiğini söyleyen İsmail Tayfun Uçar, başka insanların dolandırılmaması için şahıslar hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Pantolon beklerken pazarda 5 TL’ye satılan tayt ile kil maskesi geldi.

Tercüme cihazı sipariş etti, geleni görünce şoke oldu
GÜNDEM
Tercüme cihazı sipariş etti, geleni görünce şoke oldu

"Pantolon beklerken pazarda 5 TL’ye satılan tayt ile kil maskesi geldi"

Sayfanın 260 binden fazla kişi tarafından takip edilmesinin kendisine güven verdiğini söyleyen Uçar, "Sosyal medyada gezinirken bir reklam karşıma çıktı. Sayfanın 260 bin takipçisi vardı. Sayfada satılan pantolonlara bakayım derken bir kampanya olduğunu gördüm. 5 adet pantolon 150 TL’ye satılıyordu. Ben de bunu görünce hemen sipariş verdim. Tayt ile kil maskesi geldi. Ben bu pantolonu gönderen firmaya durumla ilgili mesaj gönderdim. Whatsapp üzerinden gönderdiğim mesajı görünce beni engellediler. Pantolon beklerken pazarda 5 TL’ye satılan tayt ile kil maskesi geldi" dedi.

Cep telefonu bekliyordu: Hayatının şokunu yaşadı
GÜNDEM
Cep telefonu bekliyordu: Hayatının şokunu yaşadı


“Başka bir şey de çıkabilirdi”


Durum karşısında yaşadıkları şaşkınlığı ifade eden baba İsmail Tayfun Uçar ise, “Çocuk sitelerde gezinirken 267 bin takipçisinin olduğunu öğrendiğim 140 TL karşılığında 5 adet pantolon satıldığını görmüş. Bana sordu, ‘Baba alayım mı’ diye. Harçlıklarını biriktirmiş, bir kısmını da ben veririm dedim. Siparişi verdi, bu paket geldi. Biz de pantolonlar geldi diye sevindik. Kargo ücreti ile birlikte 149 TL parayı ödedim. Kutunun içinden pazarda 5 liraya satılan tayt ile maske için kullanılan bir toprak geldi. Bizi dolandırdıkları gibi başka insanları da dolandırmasınlar diye bir girişimde bulunmak istiyorum. Halkımız, insanlar zarar görmesin diye bir girişimde bulundum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hangi hakkım var ise onu kullanacağım. Başka bir şey de çıkabilirdi içerisinden. Kargolar için de bir düzenleme yapılırsa iyi olur. İade etmek için kargo şubesine gittim. Bana bir şey yapamayacaklarını söylediler” diye konuştu.

39 maddelikyeni torba yasa geliyor

39 maddelik
yeni torba yasa geliyor

​İnternetten silah satışı yapanlara cezalar artacak.
Türkler akın ediyor

Türkler akın ediyor

Firma sayısı 500 kat artışla 4 bini geçti!
81 ilde6 gün sürecek

81 ilde
6 gün sürecek

​Pakdemirli açıkladı: Bakanlık seferberliğe başlıyor.
21,5 milyar TL<br>fazla verdi

21,5 milyar TL
fazla verdi

​Ocak ayı bütçe dengesi verileri açıklandı.
Yeni bir ateşkes<br>hattı kurulabilir

Yeni bir ateşkes
hattı kurulabilir

​Türk-Rus heyetleri Moskova'da bir araya geliyor.
Kadro dışı bırakıldı

Kadro dışı bırakıldı

​Galatasaray'dan sürpriz Mustafa Kapı kararı.

Hem ofis hem de ev<br>olarak kullanmış

Hem ofis hem de ev
olarak kullanmış

​Ölen İngiliz eski istihbaratçının Karaköy'deki evi görüntülendi.

İki zorunluluk<br>birden geliyor

İki zorunluluk
birden geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.
5 yıl sonra<br>evladıyla kucaklaştı

5 yıl sonra
evladıyla kucaklaştı

HDP önündeki bir anne daha evladına kavuştu.
İyi Parti'de <br>bir istifa daha!

İyi Parti'de
bir istifa daha!

Gerekçeleri arasında İmamoğlu ve Soros var!
Yerli otoya<br>tasarım övgüsü

Yerli otoya
tasarım övgüsü

​İtalyan ünlü isim aracın tasarımını değerlendirdi.
3 bankaya<br>para cezası

3 bankaya
para cezası

​Yoğun şikayet üzerine bakanlık harekete geçti.
Hapis<br>cezası getirilsin

Hapis
cezası getirilsin

50 markada tağşiş çıkınca üreticiler isyan etti.
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.