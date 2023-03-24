Su şebeke altyapısı büyük tahribata uğrayan Hatay'da 459 sokak çeşmesi yapıldı

Hatay'da kullanma suyu temini için 459 sokak çeşmesi yapıldı.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle kentin hasar gören su ve kanalizasyon altyapısının eski haline kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.
İstanbul, Ankara, Konya ve Antalya'dan gelen su ve kanalizasyon idaresi ekiplerince, moloz yığınları nedeniyle su verilemeyen bölgelere çeşmeler yerleştiriliyor.
Hem enkaz alanlarında çalışanlar hem de depremzedeler, kullanma suyu için bu çeşmelerden faydalanıyor.
"Hatay'da su şebeke altyapısı büyük tahribata uğradı"
Kentte su ve kanalizasyon çalışmalarından sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını söyledi.
Vali Masatlı, hızlı müdahaleler sayesinde sorunların çözüme kavuşmaya başladığını vurguladı.
Enkaz alanlarının yoğun olduğu bölgeler için alternatif çalışmalar yürüttüklerini bildiren Masatlı, şunları kaydetti:
Masatlı ayrıca ilçelere verilen suların arıtma tesisinde arıtılıp klorlandıktan sonra şebekeye aktarıldığını sözlerine ekledi.