Su şebeke altyapısı büyük tahribata uğrayan Hatay'da 459 sokak çeşmesi yapıldı

"Vatandaşlarımızın temiz kullanım suyuna erişimlerini sağlamak bakımından farklı bir yöntem izleyerek, şehrimizin ana caddeleri ve sokaklarındaki enkaza yakın yaşam alanlarına sokak çeşmeleri yaptırmış bulunuyoruz. Sokak çeşmeleri geçmişten beri kültürümüzün bir parçasıdır. Enkaz alanlarından dolayı su veremediğimiz bölgelere şu an itibarıyla 459 çeşme yaptırdık. Halkımız çeşmeler vasıtasıyla kullanma suyuna erişim sağlamaktadır."